НАТО та ядерне стримування: Європа шукає власний «план Б»

10:35, 15 лютого 2026
Балтійські держави готові обговорювати європейське ядерне стримування на тлі невпевненості у гарантіях США.
Фото: Politico
Кілька європейських країн почали публічно підтримувати переговори щодо створення власної ядерної зброї як додаткового рівня безпеки до американського ядерного потенціалу. Про це повідомляє Politico.

Високопосадовці Естонії та Латвії заявили, що хоча НАТО залишається основою ядерного стримування, країни готові обговорювати роль Європи у цих питаннях. Зокрема, заступниця міністра оборони Естонії Туулі Дунетон зазначила, що країна не виключає участі у ранніх переговорах щодо спільного ядерного стримування. Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня також підтвердила готовність розглянути нові можливості, наголосивши на дотриманні міжнародних зобов’язань.

Це відбувається на тлі сумнівів щодо відданості США статті 5 про спільну оборону НАТО, які посилилися після заяв Дональда Трампа. Європейські чиновники розглядають створення додаткового «рівня страхування» від потенційної агресії Росії. На практиці дискусія передбачає звернення до Франції та Великої Британії, єдиних ядерних держав Європи.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон обговорювали європейські засоби ядерного стримування. Міністри Латвії та Бельгії також брали участь у закритих дискусіях.

Водночас не всі європейські лідери підтримують ідею. Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав ядерне переозброєння неправильним шляхом для зміцнення безпеки континенту. Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі наголосив, що США залишають ядерну парасольку над Європою, проте очікують активнішої участі континенту у звичайній обороні.

НАТО Європа ядерна зброя

