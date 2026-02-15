НАТО и ядерное сдерживание: Европа ищет свой «план Б»

Балтийские государства готовы обсуждать европейское ядерное сдерживание на фоне неуверенности в гарантиях США.

Фото: Politico

Несколько европейских стран начали публично поддерживать переговоры о создании собственного ядерного оружия как дополнительного уровня безопасности к американскому ядерному потенциалу. Об этом сообщает Politico.

Высокопоставленные чиновники Эстонии и Латвии заявили, что хотя НАТО остается основой ядерного сдерживания, страны готовы обсуждать роль Европы в этих вопросах. В частности, заместитель министра обороны Эстонии Туули Дунетон отметила, что страна не исключает участия в ранних переговорах по совместному ядерному сдерживанию. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также подтвердила готовность рассмотреть новые возможности, подчеркнув соблюдение международных обязательств.

Это происходит на фоне сомнений в приверженности США статье 5 о совместной обороне НАТО, которые усилились после заявлений Дональда Трампа. Европейские чиновники рассматривают создание дополнительного «уровня страхования» от потенциальной агрессии России. На практике дискуссия предполагает обращение к Франции и Великобритании, единственным ядерным державам Европы.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон обсуждали европейские средства ядерного сдерживания. Министры Латвии и Бельгии также участвовали в закрытых дискуссиях.

В то же время не все европейские лидеры поддерживают эту идею. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал ядерное перевооружение неправильным путем для укрепления безопасности континента. Заместитель министра обороны США Элбридж Колби подчеркнул, что США оставляют ядерный зонтик над Европой, однако ожидают более активного участия континента в обычной обороне.

