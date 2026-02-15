  1. У світі

Частка власників криптовалют у світі становить 8-10% – Binance

11:47, 15 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
CEO Binance пояснив, чому користувачі обирають централізовані біржі.
Частка власників криптовалют у світі становить 8-10% – Binance
Фото: crypto.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Утримувач контрольного пакета найбільшої криптобіржі Binance Чанпен Чжао (CZ) заявив, що частка власників криптовалют у світі оцінюється приблизно у 8-10%. Про це він повідомив під час нещодавнього AMA.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, централізовані (CEX) та децентралізовані біржі (DEX) обслуговують різні групи користувачів. Основні перепони для масового впровадження DEX – безпека та зручність використання цифрових гаманців.

CZ пояснив, що на децентралізованих платформах користувачі самостійно керують гаманцями, що потребує спеціальних навичок безпеки та захищеного комп’ютерного середовища. У той же час централізовані біржі пропонують більш знайомий Web2-досвід: вхід через email та пароль, підтримку клієнтів і процеси відновлення облікового запису, що робить їх доступнішими для пересічних користувачів.

Чеська Республіка оцінює глобальне впровадження криптовалют менше ніж у 1% від загальних активів, хоча 8-10% людей мають певний досвід у цій сфері. CZ зазначив, що більшість нових користувачів починають із CEX і лише поступово переходять до DEX у міру накопичення досвіду та вдосконалення інструментів.

За його прогнозом, CEX та DEX не є прямими конкурентами, а навпаки – ймовірно, довго співіснуватимуть, обслуговуючи різні потреби користувачів. Інтегровані децентралізовані гаманці, як-от Trust Wallet, у майбутньому можуть зробити DEX доступнішими для нетехнічних користувачів, зменшивши складність взаємодії з різними платформами для свопів, кредитування та платежів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

криптовалюта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

В Україні змінюють підхід до відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військових до 25 років

Новим законопроєктом пропонується надати право на відстрочку від мобілізації строком до 12 місяців для добровольців віком до 25 років.

Обірване життя: суд в Одесі виніс вирок у справі про наїзд на вагітну жінку

Суд не позбавив водійку прав, призначивши три роки позбавлення волі з випробуванням.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Презумпція володіння у новому ЦК: посідачі зможуть судитися з власниками за майно

У ЦК вводиться поняття посідання і будь-яка особа, яка фактично контролює річ, вважається посідачем і може захищати своє володіння навіть від власника.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]