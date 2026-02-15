Частка власників криптовалют у світі становить 8-10% – Binance

CEO Binance пояснив, чому користувачі обирають централізовані біржі.

Утримувач контрольного пакета найбільшої криптобіржі Binance Чанпен Чжао (CZ) заявив, що частка власників криптовалют у світі оцінюється приблизно у 8-10%. Про це він повідомив під час нещодавнього AMA.

За його словами, централізовані (CEX) та децентралізовані біржі (DEX) обслуговують різні групи користувачів. Основні перепони для масового впровадження DEX – безпека та зручність використання цифрових гаманців.

CZ пояснив, що на децентралізованих платформах користувачі самостійно керують гаманцями, що потребує спеціальних навичок безпеки та захищеного комп’ютерного середовища. У той же час централізовані біржі пропонують більш знайомий Web2-досвід: вхід через email та пароль, підтримку клієнтів і процеси відновлення облікового запису, що робить їх доступнішими для пересічних користувачів.

Чеська Республіка оцінює глобальне впровадження криптовалют менше ніж у 1% від загальних активів, хоча 8-10% людей мають певний досвід у цій сфері. CZ зазначив, що більшість нових користувачів починають із CEX і лише поступово переходять до DEX у міру накопичення досвіду та вдосконалення інструментів.

За його прогнозом, CEX та DEX не є прямими конкурентами, а навпаки – ймовірно, довго співіснуватимуть, обслуговуючи різні потреби користувачів. Інтегровані децентралізовані гаманці, як-от Trust Wallet, у майбутньому можуть зробити DEX доступнішими для нетехнічних користувачів, зменшивши складність взаємодії з різними платформами для свопів, кредитування та платежів.

