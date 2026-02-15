  1. В мире

Доля владельцев криптовалют в мире составляет 8-10% – Binance

11:47, 15 февраля 2026
CEO Binance объяснил, почему пользователи выбирают централизованные биржи.
Фото: crypto.com
Владелец контрольного пакета крупнейшей криптобиржи Binance Чанпен Чжао (CZ) заявил, что доля владельцев криптовалют в мире оценивается примерно в 8-10%. Об этом он сообщил во время недавнего AMA.

По его словам, централизованные (CEX) и децентрализованные биржи (DEX) обслуживают разные группы пользователей. Основные препятствия для массового внедрения DEX – безопасность и удобство использования цифровых кошельков.

CZ объяснил, что на децентрализованных платформах пользователи самостоятельно управляют кошельками, что требует специальных навыков безопасности и защищенной компьютерной среды. В то же время централизованные биржи предлагают более знакомый Web2-опыт: вход через email и пароль, поддержку клиентов и процессы восстановления учетной записи, что делает их более доступными для рядовых пользователей.

Чешская Республика оценивает глобальное внедрение криптовалют менее чем в 1% от общих активов, хотя 8-10% людей имеют определенный опыт в этой сфере. CZ отметил, что большинство новых пользователей начинают с CEX и только постепенно переходят к DEX по мере накопления опыта и совершенствования инструментов.

По его прогнозу, CEX и DEX не являются прямыми конкурентами, а наоборот — вероятно, будут долго сосуществовать, обслуживая различные потребности пользователей. Интегрированные децентрализованные кошельки, такие как Trust Wallet, в будущем могут сделать DEX более доступными для нетехнических пользователей, уменьшив сложность взаимодействия с различными платформами для свопов, кредитования и платежей.

криптовалюта

