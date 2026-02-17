У Великій Британії хочуть створити власну платіжну систему замість Visa і Mastercard

Банкіри занепокоєні можливістю відключення американських платіжних систем.

Фото: PYMNTS.com

19 лютого керівники провідних банків Великої Британії проведуть зустріч, присвячену створенню альтернативи платіжним системам Visa та Mastercard. Про це повідомляє The Guardian.

Зустріч очолить генеральний директор британського підрозділу Barclays Вім Мару. У ній візьмуть участь потенційні спонсори, які мають профінансувати запуск нової компанії.

Ініціативу підтримує уряд Великої Британії, а її обговорення триває вже кілька років. Водночас процес активізувався на тлі побоювань щодо можливих дій президента США Дональд Трамп, зокрема після його погроз союзникам по НАТО стосовно Гренландії. У Британії остерігаються, що надмірна залежність від американських компаній може створити ризики для національної платіжної системи та економіки.

Згідно зі звітом британського Регулятора платіжних систем за 2025 рік, близько 95% карткових транзакцій у країні здійснюються через системи, що належать Mastercard та Visa.

Один із керівників, обізнаний із проєктом, заявив виданню, що відключення Mastercard і Visa фактично повернуло б країну до 1950-х років, коли економіка значною мірою залежала від готівки.

Очікується, що нову платіжну систему можуть запровадити до 2030 року.

