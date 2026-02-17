  1. В мире

В Великобритании хотят создать собственную платежную систему вместо Visa и Mastercard

20:22, 17 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Банкиры обеспокоены возможностью отключения американских платежных систем.
В Великобритании хотят создать собственную платежную систему вместо Visa и Mastercard
Фото: PYMNTS.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

19 февраля руководители ведущих банков Великобритании проведут встречу, посвященную созданию альтернативы платежным системам Visa и Mastercard. Об этом сообщает The Guardian.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Встречу возглавит генеральный директор британского подразделения Barclays Вим Мару. В ней примут участие потенциальные спонсоры, которые должны профинансировать запуск новой компании.

Инициативу поддерживает правительство Великобритании, а ее обсуждение продолжается уже несколько лет. В то же время процесс активизировался на фоне опасений по поводу возможных действий президента США Дональда Трампа, в частности после его угроз союзникам по НАТО в отношении Гренландии. В Великобритании опасаются, что чрезмерная зависимость от американских компаний может создать риски для национальной платежной системы и экономики.

Согласно отчету британского Регулятора платежных систем за 2025 год, около 95% карточных транзакций в стране осуществляются через системы, принадлежащие Mastercard и Visa.

Один из руководителей, знакомый с проектом, заявил изданию, что отключение Mastercard и Visa фактически вернуло бы страну в 1950-е годы, когда экономика в значительной степени зависела от наличных денег.

Ожидается, что новую платежную систему могут ввести к 2030 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Великобритания банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья Яворовского райсуда Марьяна Билецкая заявила об угрозах в WhatsApp из-за дела: ВСП обратится в ОГП

Судья Яворовского районного суда Львовской области пожаловалась на давление со стороны неизвестного лица через мессенджеры WhatsApp и Viber.

Повышение зарплат педагогов и соцработников требует дополнительных 20 млрд грн

Законопроект предусматривает увеличение расходов на повышение зарплат педагогов и работников соцсферы через субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Закон о жилищной политике вступил в силу, но без Кабмина реформа может остаться на бумаге

Механизмы государственной поддержки для реализации права на жилье в ожидании решений Кабинета Министров.

Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

Конец «теневого» рынка аренды: в Раде придумали, как заставить владельцев жилья платить налоги

Законопроект предлагает налоговые льготы для арендодателей и стимулирует легальную сдачу жилья.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]