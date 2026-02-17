В Великобритании хотят создать собственную платежную систему вместо Visa и Mastercard

Банкиры обеспокоены возможностью отключения американских платежных систем.

19 февраля руководители ведущих банков Великобритании проведут встречу, посвященную созданию альтернативы платежным системам Visa и Mastercard. Об этом сообщает The Guardian.

Встречу возглавит генеральный директор британского подразделения Barclays Вим Мару. В ней примут участие потенциальные спонсоры, которые должны профинансировать запуск новой компании.

Инициативу поддерживает правительство Великобритании, а ее обсуждение продолжается уже несколько лет. В то же время процесс активизировался на фоне опасений по поводу возможных действий президента США Дональда Трампа, в частности после его угроз союзникам по НАТО в отношении Гренландии. В Великобритании опасаются, что чрезмерная зависимость от американских компаний может создать риски для национальной платежной системы и экономики.

Согласно отчету британского Регулятора платежных систем за 2025 год, около 95% карточных транзакций в стране осуществляются через системы, принадлежащие Mastercard и Visa.

Один из руководителей, знакомый с проектом, заявил изданию, что отключение Mastercard и Visa фактически вернуло бы страну в 1950-е годы, когда экономика в значительной степени зависела от наличных денег.

Ожидается, что новую платежную систему могут ввести к 2030 году.

