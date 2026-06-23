  1. У світі

Європарламент підтримав просування цифрового євро – що відомо про нову валюту ЄЦБ

19:40, 23 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Платежі будуть доступні онлайн та офлайн із лімітами у цифрових гаманцях.
Європарламент підтримав просування цифрового євро – що відомо про нову валюту ЄЦБ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Європейського парламенту з економічних та монетарних справ проголосував за просування законодавчої ініціативи щодо створення цифрової валюти, яка має зменшити залежність Європи від платіжних систем зі США. Про це повідомляє Euractiv.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Законодавча пропозиція про запуск цифрового євро, яку Європейська Комісія внесла у 2023 році, отримала підтримку 43 членів комітету. Проти проголосували 14 депутатів, ще один утримався.

Європарламент планує до кінця цього року досягти угоди з державами-членами ЄС щодо створення цифрової валюти.

Пілотний запуск проєкту очікується у другій половині 2027 року, а повноцінний випуск Європейським центральним банком — у 2029 році.

Ініціатива цифрового євро викликала затримки через занепокоєння частини політичних сил, зокрема ультраправих груп, які висловлювали побоювання щодо конфіденційності та можливого витіснення готівки.

У Європейському центральному банку наголошують, що цифрова валюта має доповнювати готівкові розрахунки та чинні банківські сервіси, а не замінювати їх.

Згідно з пропозицією, користувачі зможуть зберігати цифрові євро у спеціальних гаманцях із встановленими лімітами. Система передбачає як онлайн-, так і офлайн-платежі, а також заявлений високий рівень конфіденційності — ЄЦБ не матиме прямого доступу до персональної ідентифікації користувачів через платіжні дані.

За даними Європейського центрального банку, американські платіжні системи Visa та Mastercard забезпечують 61% карткових платежів у єврозоні та майже всі транскордонні операції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші ЄС Європарламент

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Працівників прифронтових територій хочуть звільнити від ПДФО: у Раді пропонують нову податкову гарантію

У Верховній Раді пропонують запровадити податкові гарантії для працівників у прифронтових районах, які працюють у зонах підвищеного ризику.

Конкурс на посаду Генпрокурора чи зміна конституційного балансу: які ризики містить законопроєкт 15343

Європейський стандарт чи правовий експеримент: чому запропонована депутатами модель призначення Генпрокурора потребує доопрацювання.

ВРП скасувала покарання судді зі Львова Юрію Бориславському, якого звинувачували у «затягуванні» справ про п’яне водіння

ВРП скасувала дисциплінарне стягнення судді зі Львова, який масово закривав справи про п’яне водіння.

Індивідуальний номер на авто можуть знищити, а власники втратити гроші: чому у водіїв є лише рік

Отримання індивідуального номерного знака за довіреністю спрощує процедуру для водіїв, проте ігнорування строків отримання чи перереєстрації авто загрожує втратою замовлення та коштів.

Працівникам прифронтових територій можуть надати новий статус із надбавками та страховим захистом — що пропонують у Раді

Законопроєкт встановлює окремий статус для осіб, які забезпечують життєдіяльність у зонах бойових дій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]