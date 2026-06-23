Європарламент підтримав просування цифрового євро – що відомо про нову валюту ЄЦБ

Платежі будуть доступні онлайн та офлайн із лімітами у цифрових гаманцях.

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Комітет Європейського парламенту з економічних та монетарних справ проголосував за просування законодавчої ініціативи щодо створення цифрової валюти, яка має зменшити залежність Європи від платіжних систем зі США. Про це повідомляє Euractiv.

Законодавча пропозиція про запуск цифрового євро, яку Європейська Комісія внесла у 2023 році, отримала підтримку 43 членів комітету. Проти проголосували 14 депутатів, ще один утримався.

Європарламент планує до кінця цього року досягти угоди з державами-членами ЄС щодо створення цифрової валюти.

Пілотний запуск проєкту очікується у другій половині 2027 року, а повноцінний випуск Європейським центральним банком — у 2029 році.

Ініціатива цифрового євро викликала затримки через занепокоєння частини політичних сил, зокрема ультраправих груп, які висловлювали побоювання щодо конфіденційності та можливого витіснення готівки.

У Європейському центральному банку наголошують, що цифрова валюта має доповнювати готівкові розрахунки та чинні банківські сервіси, а не замінювати їх.

Згідно з пропозицією, користувачі зможуть зберігати цифрові євро у спеціальних гаманцях із встановленими лімітами. Система передбачає як онлайн-, так і офлайн-платежі, а також заявлений високий рівень конфіденційності — ЄЦБ не матиме прямого доступу до персональної ідентифікації користувачів через платіжні дані.

За даними Європейського центрального банку, американські платіжні системи Visa та Mastercard забезпечують 61% карткових платежів у єврозоні та майже всі транскордонні операції.

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