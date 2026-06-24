Без ВЛК, але з рапортом: як військовим перейти на новий мотиваційний контракт у ЗСУ

Чинні військові можуть подати рапорт у паперовій формі або через застосунок «Армія+».

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В Україні розпочався дворічний експериментальний проєкт, який передбачає нові умови проходження служби, зокрема штурмові контракти на 10 місяців і виплати, що можуть сягати майже пів мільйона гривень.

У Міноборони повідомили, що для чинних військовослужбовців процедура укладення нового мотиваційного контракту є спрощеною та починається з подання рапорту. Його можна оформити як у паперовому вигляді, так і через застосунок «Армія+».

Поданий рапорт мають розглянути не пізніше ніж через 14 днів із моменту його подання. У разі схвалення контракт вважається підписаним, якщо військовослужбовець продовжує службу у своїй частині. Якщо ж він планує перейти до іншої військової частини, додатково необхідно отримати погодження на переведення.

У Міноборони наголосили, що чинним військовослужбовцям для укладення нового мотиваційного контракту не потрібно проходити професійно-психологічний відбір і військово-лікарську комісію.

Водночас фахову підготовку та адаптацію необхідно пройти у випадках, якщо військовий не має відповідної підготовки, бойового досвіду або призначається на іншу посаду за новою спеціальністю.

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