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Без ВЛК, но с рапортом: как военнослужащим перейти на новый мотивационный контракт в ВСУ

09:39, 24 июня 2026
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Действующие военнослужащие могут подать рапорт в бумажном виде или через приложение «Армия+».
Без ВЛК, но с рапортом: как военнослужащим перейти на новый мотивационный контракт в ВСУ
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В Украине стартовал двухлетний экспериментальный проект, который предусматривает новые условия прохождения службы, в частности штурмовые контракты на 10 месяцев и выплаты, которые могут достигать почти полумиллиона гривен.

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В Минобороны сообщили, что для действующих военнослужащих процедура заключения нового мотивационного контракта упрощена и начинается с подачи рапорта. Его можно оформить как в бумажном виде, так и через приложение «Армия+».

Поданный рапорт должны рассмотреть не позднее чем через 14 дней с момента его подачи. В случае одобрения контракт считается подписанным, если военнослужащий продолжает службу в своей части. Если же он планирует перейти в другую воинскую часть, дополнительно необходимо получить согласование на перевод.

В Минобороны подчеркнули, что действующим военнослужащим для заключения нового мотивационного контракта не нужно проходить профессионально-психологический отбор и военно-медицинскую комиссию.

В то же время профессиональную подготовку и адаптацию необходимо пройти в тех случаях, если военнослужащий не имеет соответствующей подготовки, боевого опыта или назначается на другую должность по новой специальности.

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ВСУ военные контракт ВВК

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