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Европарламент поддержал внедрение цифрового евро — что известно о новой валюте ЕЦБ

19:40, 23 июня 2026
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Платежи будут доступны как онлайн, так и офлайн с установленными лимитами в цифровых кошельках.
Европарламент поддержал внедрение цифрового евро — что известно о новой валюте ЕЦБ
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Комитет Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам проголосовал за продвижение законодательной инициативы по созданию цифровой валюты, которая должна уменьшить зависимость Европы от платежных систем из США. Об этом сообщает Euractiv.

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Законодательное предложение о запуске цифрового евро, внесенное Европейской комиссией в 2023 году, получило поддержку 43 членов комитета. Против проголосовали 14 депутатов, еще один воздержался.

Европарламент планирует до конца этого года достичь соглашения с государствами-членами ЕС о создании цифровой валюты.

Пилотный запуск проекта ожидается во второй половине 2027 года, а полноценный выпуск Европейским центральным банком — в 2029 году.

Инициатива по созданию цифрового евро вызвала задержки из-за опасений части политических сил, в частности ультраправых групп, которые выражали опасения относительно конфиденциальности и возможного вытеснения наличных денег.

В Европейском центральном банке подчеркивают, что цифровая валюта должна дополнять наличные расчеты и действующие банковские услуги, а не заменять их.

Согласно предложению, пользователи смогут хранить цифровые евро в специальных кошельках с установленными лимитами. Система предусматривает как онлайн-, так и офлайн-платежи, а также заявленный высокий уровень конфиденциальности — ЕЦБ не будет иметь прямого доступа к персональной идентификации пользователей через платежные данные.

По данным Европейского центрального банка, американские платежные системы Visa и Mastercard обеспечивают 61 % карточных платежей в еврозоне и практически все трансграничные операции.

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