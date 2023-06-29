Рада підтримала спрощення умов виробництва крафтових спиртних напоїв малими підприємцями

Парламент прийняв законопроєкт, спрямований на легалізацію малих підприємців, які виробляють та продають крафтові спиртні напої та спиртові дистиляти.

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29 травня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №5762, який спрощує умови виробництва крафтових спиртних напоїв малими підприємцями.

За словами першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, законопроект спрямований на стимулювання розвитку та легалізацію малого підприємництва у сфері виробництва спиртових дистилятів та спиртних напоїв. А також на збільшення внутрішнього виробництва продукції з високою доданою вартістю, що сприятиме наповненню бюджетів усіх рівнів.



«Законопроект допоможе легалізувати малих підприємців, які виробляють та продають крафтові спиртні напої та спиртові дистиляти, і створить додаткові можливості для переробки сільськогосподарської продукції. Все це сприятиме просуванню української крафтової продукції на зовнішні ринки. Адже в Україні є всі умови для розвитку унікальної за якісними та смаковими властивостями продукції», – зазначив перший заступник.



Основними положеннями проекту закону пропонується:



– визначити, що малими виробниками дистилятів є суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво спиртових дистилятів на обладнанні, виробничі потужності якого не перевищують 20 000 декалітрів у перерахунку на 100-відсотковий спирт за календарний рік, та спиртних напоїв із використанням спиртових дистилятів виключно власного виробництва (не придбаних), з подальшим їх розливом у споживчу тару та реалізацією об’ємом не більше 10 000 декалітрів за календарний рік;



– встановити вимоги до матеріально-технічної бази малих виробників дистилятів;



– для отримання ліцензії на виробництво подавати зареєстровану Держпродспоживслужбою декларацію про відповідність вимог матеріально-технічної бази замість атестата виробництва (процедура платна);



– зменшити вартість ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів (з 500 тисяч гривень до 30 тисяч гривень);



– дозволити використання усіх спиртових дистилятів, вироблених із сільськогосподарської продукції, для виробництва алкогольних напоїв;



– надати право малим виробникам дистилятів подавати звіт про обсяги виробленої і реалізованої продукції щоквартально (замість щомісяця) та зменшити штраф за неподання або неправильне подання такої звітності (з 17500 до 1020 гривень);



– уніфікувати визначення термінів «спирт етиловий, спиртовий дистилят».

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