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  1. Законодавство

Рада підтримала спрощення умов виробництва крафтових спиртних напоїв малими підприємцями

18:29, 29 червня 2023
Парламент прийняв законопроєкт, спрямований на легалізацію малих підприємців, які виробляють та продають крафтові спиртні напої та спиртові дистиляти.
Рада підтримала спрощення умов виробництва крафтових спиртних напоїв малими підприємцями
Фото з відкритих джерел
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29 травня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект №5762, який спрощує умови виробництва крафтових спиртних напоїв малими підприємцями.

За словами першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, законопроект спрямований на стимулювання розвитку та легалізацію малого підприємництва у сфері виробництва спиртових дистилятів та спиртних напоїв. А також на збільшення внутрішнього виробництва продукції з високою доданою вартістю, що сприятиме наповненню бюджетів усіх рівнів.

«Законопроект допоможе легалізувати малих підприємців, які виробляють та продають крафтові спиртні напої та спиртові дистиляти, і створить додаткові можливості для переробки сільськогосподарської продукції. Все це сприятиме просуванню української крафтової продукції на зовнішні ринки. Адже в Україні є всі умови для розвитку унікальної за якісними та смаковими властивостями продукції», – зазначив перший заступник.

Основними положеннями проекту закону пропонується:

– визначити, що малими виробниками дистилятів є суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво спиртових дистилятів на обладнанні, виробничі потужності якого не перевищують 20 000 декалітрів у перерахунку на 100-відсотковий спирт за календарний рік, та спиртних напоїв із використанням спиртових дистилятів виключно власного виробництва (не придбаних), з подальшим їх розливом у споживчу тару та реалізацією об’ємом не більше 10 000 декалітрів за календарний рік;

– встановити вимоги до матеріально-технічної бази малих виробників дистилятів;

– для отримання ліцензії на виробництво подавати зареєстровану Держпродспоживслужбою декларацію про відповідність вимог матеріально-технічної бази замість атестата виробництва (процедура платна);

– зменшити вартість ліцензії на оптову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів (з 500 тисяч гривень до 30 тисяч гривень);

– дозволити використання усіх спиртових дистилятів, вироблених із сільськогосподарської продукції, для виробництва алкогольних напоїв;

– надати право малим виробникам дистилятів подавати звіт про обсяги виробленої і реалізованої продукції щоквартально (замість щомісяця) та зменшити штраф за неподання або неправильне подання такої звітності (з 17500 до 1020 гривень);

– уніфікувати визначення термінів «спирт етиловий, спиртовий дистилят».

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