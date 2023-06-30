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Суддя розповів, як в його суді відбувається втручання в розподіл справ

12:20, 30 червня 2023
Вищу раду правосуддя попросили розібратись у ситуації, що виникла у Франківському райсуді Львова.
Суддя розповів, як в його суді відбувається втручання в розподіл справ
Будівля Франківського райсуду м. Львова \ Джерело — ТУ ДСА
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Суддя Франківського районного суду міста Львова Василь Кузь звернувся у Вищу раду правосуддя, Раду суддів України та Офіс Генпрокурора з повідомленням про тривале втручання в систему автоматизованого розподілу справ суду.

Суддя повідомив, що розподіл справ у Франківському райсуді відбувається достатньо специфічно. Так, суддю Василя Кузя разом з деякими іншими суддями чомусь було виключено із системи документообігу з приміткою «відсутня спеціалізація». При цьому у Франківському суді спеціалізація, окрім проваджень щодо неповнолітніх, відсутня.

Як зазначив Василь Кузь, він має докази втручання у розподіл справ, оскільки зазначені втручання зафіксовані у звітах та протоколах автоматизованого розподілу справ.

Крім того, про втручання свідчать і результати аудиту, проведеного Державною судовою адміністрацією після ознайомлення з проблемами Франківського районного суду за підсумками 2019-2021 років. 

Відтак, за даними судді, втручання у розподіл справ у Франківському райсуді Львова є тривалим та системним – втручання в розподіл справ почали фіксуватися ще в 2019 році.

Згідно з аудитом ДСА в 2019-2021 роках в суді було зафіксовано:

58 548 випадків внесення змін до довідника «Спеціалізація суддів» в КП «Д-3» суду без відповідних рішень зборів суддів суду

135 випадків несвоєчасної реєстрації судових справ

142 випадки несвоєчасного проведення автоматизованого розподілу судових справ в КП «Д-3»

2 754 випадки проведення повторного автоматизованого розподілу справ в КП «Д-3»

в базі даних КП «Д-3» Франківського районного суду виявлено логін, який не був «прив’язаний» до конкретного працівника суду, однак був наділений широкими операційними можливостями без відповідного наказу керівника апарату суду

в суді встановлено відсутність належного внутрішнього контролю з боку осіб, що обіймали посаду або виконували обов’язки керівника апарату суду за працівниками апарату суду щодо повноти і своєчасності внесення даних в КП «Д-3», що призвело до порушень в роботі автоматизованої системи суду

Також, як повідомив Василь Кузь, 9 грудня 2021 року відбулись збори суддів суду, за підсумками яких було констатовано факт несанкціонованого втручання в автоматичну систему діловодства суду. Також, зборами суддів було прийняте рішення звернутися до ВРП та Генерального прокурора.

За власної ініціативи Василя Кузя за фактами втручання в діяльність судових органів і фактами втручання в роботу автоматизованої системи документообігу були зареєстровані кримінальні провадження за ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) та ст. 376-1 (незаконне втручання в роботу автоматизованих систем в органах та установах системи правосуддя) Кримінального кодексу.

Втім, поки що результати розслідування відсутні.

29 червня зазначене повідомлення судді Василя Кузя мало розглядатися на засіданні Вищої ради правосуддя.

Втім, сам суддя попросив ВРП поки що відкласти розгляд його звернення для більш якісної підготовки к засіданню Ради правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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