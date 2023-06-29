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  1. Законодательство

Рада поддержала упрощение условий производства крафтовых спиртных напитков малыми предпринимателями

18:29, 29 июня 2023
Парламент принял законопроект, направленный на легализацию малых предпринимателей, производящих и продающих крафтовые спиртные напитки и спиртовые дистилляты.
Рада поддержала упрощение условий производства крафтовых спиртных напитков малыми предпринимателями
Фото из открытых источников
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29 мая Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5762, упрощающий условия производства крафтовых спиртных напитков малыми предпринимателями.

По словам первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, законопроект направлен на стимулирование развития и легализацию малого предпринимательства в сфере производства спиртовых дистиллятов и спиртных напитков. А также увеличение внутреннего производства продукции с высокой добавленной стоимостью, что будет способствовать наполнению бюджетов всех уровней.

«Законопроект поможет легализовать малых предпринимателей, производящих и продающих крафтовые спиртные напитки и спиртовые дистилляты, и создаст дополнительные возможности для переработки сельскохозяйственной продукции. Все это будет способствовать продвижению украинской крафтовой продукции на внешние рынки. Ведь в Украине есть все условия для развития уникальной по качественным и вкусовым свойствам продукции», – отметил первый заместитель.

Основными положениями проекта закона предлагается:

– определить, что малыми производителями дистиллятов являются субъекты хозяйствования, которые осуществляют производство спиртовых дистиллятов на оборудовании, производственные мощности которого не превышают 20 000 декалитров в пересчете на 100-процентный спирт за календарный год, и спиртных напитков с использованием спиртовых дистиллятов исключительно собственного производства. (не приобретенных) с последующим их разливом в потребительскую тару и реализацией объемом не более 10 000 декалитров за календарный год;

– установить требования к материально-технической базе малых производителей дистиллятов;

– для получения лицензии на производство подавать зарегистрированную Госпродпотребслужбой декларацию о соответствии требований материально-технической базы вместо аттестата производства (процедура платная);

– уменьшить стоимость лицензии на оптовую торговлю спиртными напитками для малых производителей дистиллятов (с 500 тысяч гривен до 30 тысяч гривен);

– разрешить использование всех спиртовых дистиллятов, произведенных из сельскохозяйственной продукции, для производства алкогольных напитков;

– предоставить право малым производителям дистиллятов представлять отчет об объемах производимой и реализованной продукции ежеквартально (вместо ежемесячно) и уменьшить штраф за непредставление или неправильное представление такой отчетности (с 17500 до 1020 гривен);

– унифицировать определение терминов спирт этиловый, спиртовой дистиллят.

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