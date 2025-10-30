Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці

Мобілізацію та воєнний стаж продовжено до 3 лютого 2026 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів №4643-IX та №4644-IX.

Отже, мобілізацію та воєнний стан продовжено з 5 листопада цього року до 3 лютого 2026 року.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Рада 21 жовтня прийняла законопроект про затвердження указу Президента Володимира Зеленського щодо продовження строку загальної мобілізації Законопроект підтримали 315 народних депутатів.

Також Рада продовжила воєнний стан до 3 лютого 2026 року.

