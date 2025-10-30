Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации еще на три месяца

Мобилизация и военный стаж продлены до 3 февраля 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней №4643-IX и №4644-IX.

Следовательно, мобилизация и военное положение продлены с 5 ноября этого года до 3 февраля 2026 года.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Рада 21 октября приняла законопроект об утверждении указа Президента Владимира Зеленского о продлении срока общей мобилизации 14129. Законопроект поддержали 315 народных депутатов.

Также Рада продлила военное положение до 3 февраля 2026 года.

