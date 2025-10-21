Верховная Рада продлила всеобщую мобилизацию до 3 февраля 2026 года

Парламент утвердил указ Владимира Зеленского о продлении срока всеобщей мобилизации до февраля 2026 года.

Верховная Рада 21 октября приняла законопроект об утверждении указа Президента Владимира Зеленского о продлении срока всеобщей мобилизации 14129.

Законопроект поддержали 315 народных депутатов.

Таким образом, всеобщая мобилизация будет продлена с 5 ноября 2025 года до 3 февраля 2026 года. Соответственно, также будет продлено военное положение.

Напомним, ранее глава Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер заявил, что отсутствие улучшения прогнозов для Украины объясняется продолжением бомбардировок РФ украинской энергосистемы, а также ожиданиями, что война продлится в течение 2026 года.

По словам Каммера, МВФ учитывает то, что правительство Украины четко указало, что война «продлится дольше». В этом контексте он подтвердил, что Фонд прогнозирует показатели экономического роста Украины с учетом того, что война может продолжаться в течение 2026 года.

В то же время, представитель МВФ подчеркнул важность для Украины продолжать «решительные реформаторские усилия» в борьбе с коррупцией, улучшении управления и укреплении институтов. По его словам, это чрезвычайно важно для подготовки Украины к этапу реструктуризации долга и ее стремлений присоединиться к ЕС.

