  1. Законодавство

Замість чинних Цивільного й Сімейного кодексів: Комітет правової політики підтримав проєкт Цивільного кодексу

17:04, 28 січня 2026
Комітет з питань правової політики рекомендував включити до порядку денного сесії Парламенту законопроєкт про комплексне оновлення інститутів приватного права у межах дев’яти книг нового Цивільного кодексу.
Комітет Верховної Ради з питань правової політики на засіданні 28 січня попередньо розглянув проєкт Цивільного кодексу України (Кодексу права цивільного) (реєстр. № 14394), поданий спікером ВРУ Русланом Стефанчуком та групою народних депутатів. За результатами обговорення Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді включити цей законопроєкт до порядку денного п’ятнадцятої сесії парламенту дев’ятого скликання.

Проєкт передбачає комплексне оновлення інститутів приватного права у межах дев’яти книг нового Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного). Вони охоплюють загальні положення цивільного права, особисті права, речове право, право інтелектуальної власності, зобов’язальне, сімейне та спадкове право, приватне міжнародне право, а також питання публічності цивільних прав.

Одночасно з ухваленням нового Цивільного кодексу пропонується внести зміни до низки законодавчих актів та визнати такими, що втратять чинність, зокрема чинний Цивільний і Сімейний кодекси України, Закон «Про господарські товариства», Постанову «Про порядок введення в дію Закону України «Про господарські товариства», Закон «Про міжнародне приватне право».

У Комітеті зазначили, що під час підготовки проєкту було проведено громадське обговорення, у межах якого опрацьовано зауваження та пропозиції, подані представниками професійного середовища, громадянського суспільства та іншими заінтересованими особами.

З метою забезпечення системності рекодифікації, уникнення паралельного (конкуруючого) регулювання та концентрації найбільш якісних напрацювань у єдиному кодифікованому акті, документ також узгоджено з актуальними ключовими напрацюваннями законопроєктів за реєстр. №№ 14056 та 14057, що перебувають на стадії підготовки до другого читання, а також ураховано найкращі пропозиції, подані народними депутатами та громадськістю.

Крім того, Комітет запропонував включити проєкт нового Цивільного кодексу України до Плану законопроєктної роботи Верховної Ради на 2026 рік.

Верховна Рада України законопроект цивільний кодекс

