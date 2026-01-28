Вместо действующих Гражданского и Семейного кодексов: Комитет по правовой политике поддержал проект Гражданского кодекса

Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал включить в повестку дня сессии Парламента законопроект о комплексном обновлении институтов частного права в рамках девяти книг нового Гражданского кодекса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики на заседании 28 января предварительно рассмотрел проект Гражданского кодекса Украины (Кодекса гражданского права) (рег. № 14394), поданный спикером ВРУ Русланом Стефанчуком и группой народных депутатов. По результатам обсуждения Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить данный законопроект в повестку дня пятнадцатой сессии парламента девятого созыва.

Проект предусматривает комплексное обновление институтов частного права в рамках девяти книг нового Гражданского кодекса Украины (Кодекса частного права). Они охватывают общие положения гражданского права, личные права, вещное право, право интеллектуальной собственности, обязательственное, семейное и наследственное право, международное частное право, а также вопросы публичности гражданских прав.

Одновременно с принятием нового Гражданского кодекса предлагается внести изменения в ряд законодательных актов и признать утратившими силу, в частности действующие Гражданский и Семейный кодексы Украины, Закон «О хозяйственных обществах», Постановление «О порядке введения в действие Закона Украины «О хозяйственных обществах», Закон «О международном частном праве».

В Комитете отметили, что в ходе подготовки проекта было проведено общественное обсуждение, в рамках которого были обработаны замечания и предложения, представленные представителями профессиональной среды, гражданского общества и другими заинтересованными лицами.

С целью обеспечения системности рекодификации, избегания параллельного (конкурирующего) регулирования и концентрации наиболее качественных наработок в едином кодифицированном акте, документ также согласован с актуальными ключевыми наработками законопроектов по рег. №№ 14056 и 14057, находящихся на стадии подготовки ко второму чтению, а также учтены лучшие предложения, поданные народными депутатами и общественностью.

Кроме того, Комитет предложил включить проект нового Гражданского кодекса Украины в План законопроектной работы Верховной Рады на 2026 год.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.