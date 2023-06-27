27 червня: яке сьогодні свято та головні події

27 червня святкують День мікро-, малих та середніх підприємств.

Фото: shutterstock.com

У вівторок, 27 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

27 червня в Україні і світі святкують День народження банкомата. Саме цього дня 1967 року встановили перший автомат з видавання готівки у британському банку. На той час вартість такого автомата становила 18 тисяч доларів США, що вважалося дуже великою сумою. Банкомат винайшов Джон Шеперд-Беррон, який був управителем у компанії «Де Ла Рю». Він мріяв створити такий апарат, який допоможе отримувати готівку в будь-якій точці світу.

Також 27 червня День мікро-, малих та середніх підприємств. Свято було встановлено за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН 2017 року. Цього дня всі держави-члени Організації Об'єднаних Націй проводять заходи для підвищення поінформованності суспільства та окремих громадян про внесок малого бізнесу у розвиток країни.

А ще 27 червня святкують Міжнародний день рибальства. Свято заснували під час з'їзду за регулювання та розвиток промислової риболовлі, який відбувся в липні 1984 року в Італії. Нині святкують по всьому світі як аматори, так і професіонали.

27 червня Всесвітній день мікробіома. Рішення святкувати таке цікаве свято було ухвалене 2018 року, а ініціатором створення виступила Ірландська асоціація мікробіома. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб підвищити суспільну свідомість про яскравий і різноманітний світ мікробів, який нас оточує.

Також 27 червня День сонцезахисних окулярів. Свято було започатковане Американською радою зору для того, щоб підвищити обізнанність про важливість захисту очей від сонячного проміння. Перші сонцезахисні окуляри створили в XVII столітті, і на той час вони були досить дорогими.

Яке сьогодні церковне свято

27 червня в церковному календарі – день пам’яті пророка Єлисея. Він був пророком з гори Кармель (Ізраїль). Поставив його своїм спадкоємцем пророк Ілля. В Біблії його часто називали Божим чоловіком.

Календар важливих подій за 27 червня:

1663 рік — у Ніжині відбувається козацька рада (Чорна рада), на якій гетьманом Лівобережної України обирають Івана Брюховецького;

1871 рік — єна стає новою грошовою одиницею Японської імперії;

1929 рік — в нью-йоркських лабораторіях Белла була продемонстрували систему передавання повнокольорового телезображення;

1931 рік — у США винахідник Ігор Сікорський отримує патент на винахід першого вертольота;

1932 рік — в Сіамі проголошують конституцію;

1964 рік — у Вашингтоні відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку;

1991 рік — війною Словенії за незалежність розпочинаються так звані Югославські війни;

2001 рік — у м. Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників;

2017 рік — у м. Києві о 8:16 стається теракт, гине полковник Максим Шаповал;

2022 рік — у Кременчуку (Полтавська область) стаєтьсяся ракетний удар в ТЦ «Амстор».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.