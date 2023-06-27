Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Депутати готуються дозволити зберігати запаси держрезерву за межами України

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні законопроєкт про державні резерви, який, зокрема, передбачає збереження запасів держрезерву за межами території України.

Чи заборонять українцям купувати авто: аналіз законопроекту

Уряд зареєстрував законопроєкт, який ускладнює можливість легально користуватися новим авто для боржників.

Велика Палата ВС відступила від висновку Верховного Суду стосовно можливості оскарження ухвали суду першої інстанції про залишення позовної заяви без руху

Велика Палата Верховного Суду: Ухвала суду першої інстанції про залишення позовної заяви без руху підлягає апеляційному оскарженню лише разом з рішенням суду, якщо суд першої інстанції у цій ухвалі встановлює розмір судового збору, який позивач (заявник) має сплатити при зверненні до суду, або порядок його обчислення, однак особа не погоджується або з таким розміром, або з порядком його обчислення.

Низький температурний режим на робочому місці не може вважатися мобінгом, - суд

Суд зазначив, що низький температурний режим на робочому місці позивачки не може вважатися мобінгом, оскільки такий не залежить від дій чи бездіяльності роботодавця.

Вища рада правосуддя звернулася до Мін’юсту щодо перевірки громадської організації, яка шкодить незалежності суддів та авторитету правосуддя

В останні тижні на сайті громадської організації розмістили публікації стосовно голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика та члена ВРП Миколи Мороза.

  1. Суспільство

27 червня: яке сьогодні свято та головні події

10:13, 27 червня 2023
27 червня святкують День мікро-, малих та середніх підприємств.
27 червня: яке сьогодні свято та головні події
Фото: shutterstock.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У вівторок, 27 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

27 червня в Україні і світі святкують День народження банкомата. Саме цього дня 1967 року встановили перший автомат з видавання готівки у британському банку. На той час вартість такого автомата становила 18 тисяч доларів США, що вважалося дуже великою сумою. Банкомат винайшов Джон Шеперд-Беррон, який був управителем у компанії «Де Ла Рю». Він мріяв створити такий апарат, який допоможе отримувати готівку в будь-якій точці світу.

Також 27 червня День мікро-, малих та середніх підприємств. Свято було встановлено за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН 2017 року. Цього дня всі держави-члени Організації Об'єднаних Націй проводять заходи для підвищення поінформованності суспільства та окремих громадян про внесок малого бізнесу у розвиток країни.

А ще 27 червня святкують Міжнародний день рибальства. Свято заснували під час з'їзду за регулювання та розвиток промислової риболовлі, який відбувся в липні 1984 року в Італії. Нині святкують по всьому світі як аматори, так і професіонали.

27 червня Всесвітній день мікробіома. Рішення святкувати таке цікаве свято було ухвалене 2018 року, а ініціатором створення виступила Ірландська асоціація мікробіома. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб підвищити суспільну свідомість про яскравий і різноманітний світ мікробів, який нас оточує.

Також 27 червня День сонцезахисних окулярів. Свято було започатковане Американською радою зору для того, щоб підвищити обізнанність про важливість захисту очей від сонячного проміння. Перші сонцезахисні окуляри створили в XVII столітті, і на той час вони були досить дорогими.

Яке сьогодні церковне свято

27 червня в церковному календарі – день пам’яті пророка Єлисея. Він був пророком з гори Кармель (Ізраїль). Поставив його своїм спадкоємцем пророк Ілля. В Біблії його часто називали Божим чоловіком.

Календар важливих подій за 27 червня:

1663 рік — у Ніжині відбувається козацька рада (Чорна рада), на якій гетьманом Лівобережної України обирають Івана Брюховецького;

1871 рік — єна стає новою грошовою одиницею Японської імперії;

1929 рік — в нью-йоркських лабораторіях Белла була продемонстрували систему передавання повнокольорового телезображення;

1931 рік — у США винахідник Ігор Сікорський отримує патент на винахід першого вертольота;

1932 рік — в Сіамі проголошують конституцію;

1964 рік — у Вашингтоні відкривають пам'ятник Тарасові Шевченку;

1991 рік — війною Словенії за незалежність розпочинаються так звані Югославські війни;

2001 рік — у м. Львові під час Святої Літургії у візантійському обряді за участі Івана Павла ІІ беатифіковані (проголошені блаженними) ряд українських греко-католицьких новомучеників;

2017 рік —  у м. Києві о 8:16 стається теракт, гине полковник Максим Шаповал;

2022 рік — у Кременчуку (Полтавська область) стаєтьсяся ракетний удар в ТЦ «Амстор».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сьогодні день народження святкують
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ольга Какауліна
    Ольга Какауліна
    головний спеціаліст прес-служби Державної судової адміністрації України
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду України