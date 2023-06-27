27 июня: какой праздник и главные события

27 июня празднуют День микро- малых и средних предприятий.

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Во вторник, 27 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

27 июня в Украине и мире празднуют День рождения банкомата. Именно в этот день 1967 установили первый автомат по выдаче наличных в британском банке. В то время стоимость автомата составляла 18 тысяч долларов США, что считалось очень большой суммой. Банкомат изобрел Джон Шеперд-Беррон, являвшийся управляющим в компании «Де Ла Рю». Он мечтал создать такой аппарат, который поможет обналичивать в любой точке мира.

Также 27 июня День микро- малых и средних предприятий. Праздник был установлен по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году. В этот день все государства-члены Организации Объединенных Наций проводят мероприятия по повышению осведомленности общества и отдельных граждан о вкладе малого бизнеса в развитие страны.

А еще 27 июня празднуют Международный день рыболовства. Праздник был основан во время съезда за регулирование и развитие промысловой рыбалки, который состоялся в июле 1984 года в Италии. Сегодня празднуют по всему миру как любители, так и профессионалы.

27 июня Всемирный день микробиомы. Решение праздновать столь интересный праздник был принят в 2018 году, а инициатором создания выступила Ирландская ассоциация микробиома. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы повысить общественное сознание о ярком и разнообразном мире окружающих нас микробов.

Также 27 июня День солнцезащитных очков. Праздник был начат Американским советом зрения для того, чтобы повысить осведомленность о важности защиты глаз от солнечных лучей. Первые солнцезащитные очки создали в XVII веке, и к тому времени они были достаточно дорогими.

Какой сегодня церковный праздник

27 июня в церковном календаре – день памяти пророка Елисея. Он был пророком с горы Кармел (Израиль). Поставил его своим наследником пророк Илия. В Библии его часто называли Божьим человеком.

Календарь важных событий за 27 июня:

1663 год — в Нежине проходит казацкий совет (Черная рада), на котором гетманом Левобережной Украины избирают Ивана Брюховецкого;

1871 год — иена становится новой денежной единицей Японской империи;

1929 год — в нью-йоркских лабораториях Белла была продемонстрирована система передачи полноцветного телеизображения;

1931 год — в США изобретатель Игорь Сикорский получает патент на изобретение первого вертолета;

1932 год — в Сиаме провозглашают конституцию;

1964 год — в Вашингтоне открывают памятник Тарасу Шевченко;

1991 год — войной Словении за независимость начинаются так называемые Югославские войны;

2001 год — во Львове во время Святой Литургии в византийском обряде при участии Иоанна Павла II беатифицированы (провозглашены блаженными) ряд украинских греко-католических новомучеников;

2017 год — в г. Киеве в 8:16 происходит теракт, погибает полковник Максим Шаповал;

2022 год — в Кременчуге (Полтавская область) происходит ракетный удар в ТЦ «Амстор».

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