7 порад для формування здорових звичок школяра – що каже дієтолог

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Не створити Генпрокурора №2: Денис Малюська розповів, що у найближчі місяці відбуватиметься із САП, НАБУ і відновленням декларування

«Пошук балансу між необхідністю надати управлінські важелі впливу керівнику САП, але при цьому і не створити генерального прокурора №2», - за словами Дениса Малюськи, найближчі чотири місяці відбудуться дискусії навколо статусу і повноважень САП та НАБУ.

Верховний Суд висловився, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді про скасування постанови прокурора щодо доручення здійснювати досудове розслідування іншому органу

Прокурор стверджував, що ухвала слідчого судді щодо скасування постанови заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу не передбачена нормами КПК України, а тому суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці її законності.

Державні службовці більше орієнтовані на відданість державі, а не суспільству – дослідження НАДС

Виявлена різниця у підходах до своєї діяльності у держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Водій, який порушив ПДР в стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть якщо потерпілий не заперечує, - Верховний Суд

Верховний Суд: Водій, який порушив правила безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, не може бути звільнений від відбування покарання з випробуванням, навіть за умови щирого каяття та відсутності заперечень потерпілого.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

  1. Суспільство

7 порад для формування здорових звичок школяра – що каже дієтолог

21:41, 28 серпня 2023
Президент Асоціації дієтологів України дав поради для батьків про доступні, здорові альтернативи у харчування дітей.
7 порад для формування здорових звичок школяра – що каже дієтолог
Зображення: freepik.com
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У 2019 році за ініціативи першої леді Олени Зеленської розпочалася реформа шкільного харчування. Її головна мета – сприяти здоровому вибору харчових продуктів, страв та напоїв, формування звичок здорового харчування у школярів.  

Олег Швець, президент Асоціації дієтологів України, дав поради для батьків про доступні, здорові альтернативи у харчування дітей.

- Створити графік прийому їжі

Графік прийому їжі має бути індивідуально підлаштованим під розклад дня дитини. Сніданок (упродовж години після підйому), обід, один-два перекуси й вечеря (не пізніше двох годин перед нічним сном). Заплануйте принаймні 20 хвилин для основних прийомів їжі.

- Замініть водою всі інші напої

Солодкі газовані напої, холодний чай, сік, нектар, квас, компот містять доданий цукор та надмірну кількість калорій. Їхнє регулярне споживання спричинюють набір зайвої ваги та погіршення здоров’я зубів. Натомість звичайна вода є набагато здоровішою і, звісно, дешевшою альтернативою. Звичка споживати достатню кількість питної води обов’язково стане у пригоді в дорослому житті.

- Обирайте цільнозернові продукти

Цільнозерновий хліб, крекери й макаронні вироби з твердих сортів пшениці є набагато кращим вибором, ніж варіанти з борошна вищого ґатунку. Добре регулярно включати до меню дитини чи підлітка різноманітні каші. Всі цільнозернові продукти містять багато клітковини, важливих вітамінів та мінералів.

- Подбайте про здорові перекуси

Те, що ми їмо між прийомами їжі, має велике значення для фізіології організму. Найліпшими опціями можуть бути продукти, які не спричинюють швидкого підйому рівня цукру у крові із таким же швидким падінням та поверненням відчуття голоду. Наприклад, овочева соломка (морква, селера), горіхи та насіння, які в цільному вигляді можуть пропонуватися дітям старше п’яти років, несолодкі злакові батончики. Варто наголосити, що споживання калорійних напоїв (включно із фруктовим соком) між прийомами їжі є небажаним.

- Обирайте на десерт фрукти і ягоди

Солодкий смак є одним із таких, що домінують, з раннього дитинства. Якомога пізніший початок споживання солодощів дітьми є важливим способом зменшення ризику набору ваги та появи карієсу зубів. У старшому віці, у дошкільному та шкільному навчальному закладі дитині пропонуватимуть солодощі. Якщо до того ваші син чи донька вже полюблять фруктові або ягідні десерти, то вони будуть з високою ймовірністю робити вибір на їхню користь.

- Відмовтеся від харчового «сміття»

Це доволі проста рекомендація. Не приносьте додому некорисні продукти й напої. У цьому випадку діти не будуть їх споживати, принаймні тоді, коли перебувають вдома. Одним зі способів зменшення споживання такої їжі є її поява лише під час свят.

- Заохочуйте рухову активність

Заняття будь-яким спортом, танцями надзвичайно важливі для здоров’я дитини та майбутньої дорослої людини. Знайдіть час у своєму щільному графіку для того, щоби дитина могла відвідувати спортивну секцію. Діти охоче грають у компанії однолітків та дорослих. Пропонуйте максимально активні варіанти ігор. Різноманітні рухливі конкурси є найкращим варіантом проведення часу у святкові дні.

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