7 порад для формування здорових звичок школяра – що каже дієтолог

Президент Асоціації дієтологів України дав поради для батьків про доступні, здорові альтернативи у харчування дітей.

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У 2019 році за ініціативи першої леді Олени Зеленської розпочалася реформа шкільного харчування. Її головна мета – сприяти здоровому вибору харчових продуктів, страв та напоїв, формування звичок здорового харчування у школярів.

Олег Швець, президент Асоціації дієтологів України, дав поради для батьків про доступні, здорові альтернативи у харчування дітей.

- Створити графік прийому їжі

Графік прийому їжі має бути індивідуально підлаштованим під розклад дня дитини. Сніданок (упродовж години після підйому), обід, один-два перекуси й вечеря (не пізніше двох годин перед нічним сном). Заплануйте принаймні 20 хвилин для основних прийомів їжі.

- Замініть водою всі інші напої

Солодкі газовані напої, холодний чай, сік, нектар, квас, компот містять доданий цукор та надмірну кількість калорій. Їхнє регулярне споживання спричинюють набір зайвої ваги та погіршення здоров’я зубів. Натомість звичайна вода є набагато здоровішою і, звісно, дешевшою альтернативою. Звичка споживати достатню кількість питної води обов’язково стане у пригоді в дорослому житті.

- Обирайте цільнозернові продукти

Цільнозерновий хліб, крекери й макаронні вироби з твердих сортів пшениці є набагато кращим вибором, ніж варіанти з борошна вищого ґатунку. Добре регулярно включати до меню дитини чи підлітка різноманітні каші. Всі цільнозернові продукти містять багато клітковини, важливих вітамінів та мінералів.

- Подбайте про здорові перекуси

Те, що ми їмо між прийомами їжі, має велике значення для фізіології організму. Найліпшими опціями можуть бути продукти, які не спричинюють швидкого підйому рівня цукру у крові із таким же швидким падінням та поверненням відчуття голоду. Наприклад, овочева соломка (морква, селера), горіхи та насіння, які в цільному вигляді можуть пропонуватися дітям старше п’яти років, несолодкі злакові батончики. Варто наголосити, що споживання калорійних напоїв (включно із фруктовим соком) між прийомами їжі є небажаним.

- Обирайте на десерт фрукти і ягоди

Солодкий смак є одним із таких, що домінують, з раннього дитинства. Якомога пізніший початок споживання солодощів дітьми є важливим способом зменшення ризику набору ваги та появи карієсу зубів. У старшому віці, у дошкільному та шкільному навчальному закладі дитині пропонуватимуть солодощі. Якщо до того ваші син чи донька вже полюблять фруктові або ягідні десерти, то вони будуть з високою ймовірністю робити вибір на їхню користь.

- Відмовтеся від харчового «сміття»

Це доволі проста рекомендація. Не приносьте додому некорисні продукти й напої. У цьому випадку діти не будуть їх споживати, принаймні тоді, коли перебувають вдома. Одним зі способів зменшення споживання такої їжі є її поява лише під час свят.

- Заохочуйте рухову активність

Заняття будь-яким спортом, танцями надзвичайно важливі для здоров’я дитини та майбутньої дорослої людини. Знайдіть час у своєму щільному графіку для того, щоби дитина могла відвідувати спортивну секцію. Діти охоче грають у компанії однолітків та дорослих. Пропонуйте максимально активні варіанти ігор. Різноманітні рухливі конкурси є найкращим варіантом проведення часу у святкові дні.

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