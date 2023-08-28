7 советов для формирования здоровых привычек школьника – что говорит диетолог

Президент Ассоциации диетологов Украины дал советы для родителей о доступных, здоровых альтернативах в питании детей.

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В 2019 году по инициативе первой леди Елены Зеленской началась реформа школьного питания. Ее главная цель – способствовать здоровому выбору пищевых продуктов, блюд и напитков, формированию привычек здорового питания у школьников.

Олег Швец, президент Ассоциации диетологов Украины, дал советы для родителей о доступных, здоровых альтернативах в питании детей.

- создать график приема пищи

График приема пищи должен быть индивидуально подстроен под расписание дня ребенка. Завтрак (в течение часа после подъема), обед, один-два перекуса и ужин (не позднее двух часов перед ночным сном). Запланируйте как минимум 20 минут для основных приемов пищи.

- замените водой все остальные напитки

Сладкие газированные напитки, холодный чай, сок, нектар, квас, компот содержат добавленный сахар и избыточное количество калорий. Их регулярное потребление влечет за собой набор лишнего веса и ухудшение здоровья зубов. Зато обычная вода является гораздо здоровее и, конечно, более дешевой альтернативой. Привычка потреблять достаточное количество питьевой воды обязательно пригодится во взрослой жизни.

- Выбирайте цельнозерновые продукты

Цельнозерновой хлеб, крекеры и макаронные изделия из твердых сортов пшеницы гораздо лучше, чем варианты из муки высшего сорта. Хорошо регулярно включать в меню ребенка или подростка всевозможные каши. Все цельнозерновые продукты содержат много клетчатки, важных витаминов и минералов.

- Позаботьтесь о здоровых перекусах

То, что мы едим между приемами пищи, имеет большое значение для физиологии организма. Лучшими опциями могут быть продукты, которые не влекут за собой быстрого подъема уровня сахара в крови с таким же быстрым падением и возвращением ощущения голода. Например, овощная соломка (морковь, сельдерей), орехи и семена, которые в цельном виде могут предлагаться детям старше пяти лет, несладкие злаковые батончики. Следует отметить, что потребление калорийных напитков (включая фруктовый сок) между приемами пищи является нежелательным.

- выбирайте на десерт фрукты и ягоды

Сладкий вкус является одним из таких, что доминируют с раннего детства. Как можно более позднее начало потребления сладостей детьми является важным способом уменьшения риска набора веса и появления кариеса зубов. В старшем возрасте, в дошкольном и школьном учебном заведении ребенку будут предлагать сладости. Если до того ваши сын или дочь уже полюбят фруктовые или ягодные десерты, то они будут с высокой вероятностью делать выбор в их пользу.

- Откажитесь от пищевого «мусора»

Это достаточно простая рекомендация. Не приносите домой неполезные продукты и напитки. В этом случае дети не будут их потреблять, по крайней мере тогда, когда находятся дома. Одним из способов уменьшения потребления такой пищи есть ее появление только во время праздников.

- Поощряйте двигательную активность

Занятия любым спортом, танцами чрезвычайно важны для здоровья и будущего взрослого человека. Найдите время в своем плотном графике для того, чтобы ребенок мог посещать спортивную секцию. Дети охотно играют в компании сверстников и взрослых. Предлагайте максимально активные варианты игр. Разнообразные подвижные конкурсы являются лучшим вариантом времяпрепровождения в праздничные дни.

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