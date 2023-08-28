В Германии не хватает переводчиков для обучения украинских военных – СМИ

В Германии для учений украинских военных проблемой стал кадровая нехватка переводчиков по специальной военной лексике.

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В Германии возникла проблема нехватки нужного количества переводчиков для обучения украинских военных. Особая сложность заключается в переводе специализированной военной терминологии, – заявил заместитель главы учебной миссии ЕС генерал Мартин Бонн, сообщает Financial Times.

По словам генерала, Украина и ее западные союзники часто сталкиваются с недостаточно квалифицированными переводчиками. Особый вызов составляет перевод военной лексики, которая является специфической и не используется в повседневной речи.

Издание The Financial Times отмечает разницу в уровне подготовки и возрастных характеристиках. Партнеры Украины в проведении обучения считают, что командующие ВСУ считают вполне обоснованным не отводить наиболее квалифицированных военнослужащих от выполнения задач на передовой.

Однако отмечается высокая мотивация украинских военных. До конца текущего года в Германии планируется обучить 10 тысяч украинских военных.

В общем, Киев планирует обучить более 60 тысяч человек в военных учебных центрах Европы и США.

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