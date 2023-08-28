У Німеччині бракує перекладачів для навчання українських військових – ЗМІ

У Німеччині для навчань українських військових проблемою став кадрова нестача перекладачів зі спеціальної воєнної лексики.

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У Німеччині виникла проблема Недостатня у нестачі потрібної кількості перекладачів для навчання українських військових. Особлива складність полягає в перекладі спеціалізованої військової термінології, – заявив заступник голови навчальної місії ЄС генерал Мартін Бонн, повідомляє Financial Times.

За словами генерала, Україна та її західні союзники часто стикаються з недостатньо кваліфікованими перекладачами. Особливий виклик становить переклад військової лексики, яка є специфічною і не використовується у повсякденному мовленні.

Видання The Financial Times наголошує на різниці в рівні підготовки та вікових характеристиках. Партнери України у проведенні навчання вважають, що командувачі ЗСУ вважають цілком обґрунтованим не відводити найбільш кваліфікованих військовослужбовців від виконання завдань на передовій.

Однак відзначається висока мотивація українських військових. До кінця поточного року у Німеччині планується навчити 10 тисяч українських військових.

Загалом, Київ планує навчити понад 60 тисяч осіб у військових навчальних центрах Європи та США.

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