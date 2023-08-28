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Голова Євроради Шарль Мішель закличе ЄС бути готовим прийняти нових членів до 2030 року – Financial Times

15:12, 28 серпня 2023
Як йдеться у матеріалі, Мішель наголосить, що готуючи наступний стратегічний порядок денний, ЄС має «поставити собі чітку мету».
Голова Євроради Шарль Мішель закличе ЄС бути готовим прийняти нових членів до 2030 року – Financial Times
Джерело фото: Getty Images
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Голова Європейської ради Шарль Мішель закличе ЄС бути готовим до прийняття нових країн-членів до 2030 року.

Про це стало відомо виданню «Financial Times», яке ознайомилося з промовою посадовця з якою Шарль Мішель виступить на Міжнародному стратегічному форумі у словенському Бледі.

Як йдеться у матеріалі, Мішель наголосить, що готуючи наступний стратегічний порядок денний, ЄС має «поставити собі чітку мету… повинні бути готові з обох сторін до 2030 року до розширення».

«Зараз ми повинні розглядати розширення як один з наших головних викликів. Як для ЄС, так і для його майбутніх країн-членів», – скаже Мішель, як стверджується у  публікації.

«Це амбітно, але необхідно. Це показує, що ми налаштовані серйозно. Вікно можливостей відкрите. Ми повинні діяти відповідно до цього», – цитує майбутню промову Мішеля видання.

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