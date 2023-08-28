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Глава Евросовета Шарль Мишель призовет ЕС быть готовым принять новых членов к 2030 году – Financial Times

15:12, 28 августа 2023
Как говорится в материале, Мишель подчеркнет, что готовя следующую стратегическую повестку дня, ЕС должен «поставить себе четкую цель».
Глава Евросовета Шарль Мишель призовет ЕС быть готовым принять новых членов к 2030 году – Financial Times
Источник фото: Getty Images
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Глава Европейского совета Шарль Мишель призовет ЕС быть готовым к принятию новых стран-членов к 2030 году.

Об этом стало известно изданию «Financial Times», которое ознакомилось с речью чиновника, с которой Шарль Мишель выступит на Международном стратегическом форуме в словенском Бледе.

Как говорится в материале, Мишель подчеркнет, что готовя следующую стратегическую повестку дня, ЕС должен «поставить себе четкую цель… должны быть готовы с обеих сторон к 2030 году к расширению».

«В настоящее время мы должны рассматривать расширение как один из наших главных вызовов. Как для ЕС, так и для будущих стран-членов», – скажет Мишель, как утверждается в публикации.

«Это амбициозно, но необходимо. Это показывает, что мы настроены серьезно. Окно возможностей открыто. Мы должны действовать в соответствии с этим», – цитирует будущую речь Мишеля издание.

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