31 березня: яке сьогодні свято та головні події

31 березня християни західного обряду – зокрема католики та протестанти – відзначають Великдень.

Фото: tv9hindi.com

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У неділю, 31 березня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

31 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день Обійми медієвіста. Унікальна нагода вшанувати науковців, професіоналів та ентузіастів, які вивчають і зберігають середньовічні традиції та історії. Медієвістами називають істориків, які є спеціалістами з медієвістики — розділу історичної науки, що вивчає культуру, побут, події епохи Середньовіччя.

А ще 31 березня святкують День флориста в Україні. Професійне свято всіх флористів. Ця професія з'явилася зовсім недавно, але майже відразу стала досить популярною. Свято має державний рівень, воно було створене 2000 року за ініціативи Міністерства праці та соцполітики.

31 березня Всесвітній день резервного копіювання. Головна мета цього свята полягає у приверненні уваги людей до важливості збереження цифрових данних.

Також 31 березня Міжнародний день декольте. Неофіційне свято, яке було започатковане у Південній Африці 2002 року за ініціативи бренду жіночої білизни Wonderbra, журналу Cosmopolitan та південноафриканської радіостанцієї 5fm для того, щоб пропагувати ідею бодіпозитиву і розширення прав та можливостей жінок.

Яке сьогодні церковне свято

31 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Іпатія Чудотворця. Здійснював свій чернечий постриг в Києво-Печерському монастирі у XIV столітті. Прославився постійними молитвами, суворим постом. Мало спав, майже весь час проводив у розмовах з Господом.

За церковними переказами, Іпатій вирішив присвятити себе служінню хворим, за що отримав від Бога дар зцілення. Мирно помер у кінці XIV століття. але навіть біля його мощів продовжували здійснюватися чудеса.

31 березня християни західного обряду – зокрема католики та протестанти – відзначають Великдень, найбільше свято у церковному календарі. При цьому християнам східного обряду – православним та греко-католикам – чекати свята ще понад місяць.

Календар важливих подій за 31 березня:

1492 рік — указом Ізабели та Фернандо всіх євреїв висилають з Кастилії та Арагону;

1770 рік — англійський мореплавець Джеймс Кук, обстеживши Нову Зеландію і з'ясувавши, що вона — острів, покидає її і бере курс на захід — на Австралію;

1814 рік — фельдмаршали Шостої коаліції Блюхер, Шварценберг і Барклай-де-Толлі беруть Париж;

1821 рік — скасовують Португальську інквізицію;

1831 рік — Квебек (місто) і Монреаль стають містами;

1840 рік — остаточне припинення Центральноамериканської федерації — об'єднуються країни Центральної Америки зі столицею в Гватемалі;

1851 рік — французький астроном Леон Фуко почав експеримент зі своїм маятником у паризькому Пантеоні для демонстрації обертання Землі навколо своєї осі.

1854 рік — укладають Канаґавський договір між Японією та США;

1889 рік — офіційне відкривають Ейфелеву вежу;

1896 рік — перший замок-блискавка патентується в США його винахідником, Уїткомбом Джадсоном;

1900 рік — перша реклама автомобілів з'являється в американській загальнонаціональній газеті Saturday Evening Post;

1900 рік — у Франції приймають закон, що обмежує робочий день жінок і дітей 11 годинами;

1901 рік — випускають перший автомобіль "Мерседес";

1917 рік — за договором Данська Вест-Індія переходить у володіння США за $25 млн і стає називатися Американськими Віргінськими Островами;

1918 рік — США вперше переходять на літній час;

1922 рік — у Києві Лесь Курбас засновує театр "Березіль", який 1926 року переїхав до Харкова;

1923 рік — у Нью-Йорку проходить перший танцювальний марафон;

1929 рік — Українська академія наук схвалює Харківський правопис української мови;

1940 рік — відкривають нью-йоркський аеропорт "Ла Гардія";

1949 рік — Ньюфаундленд стає 10-ю провінцією Канади;

1952 рік — відкривають Львівську філію Академії наук України;

1959 рік — тибетський буддиський лідер Далай Лама тікає з окупованного китайцями Тибету;

1967 рік — після рішення Франції про вихід з військової організації НАТО штаб-квартира організації переведена з Парижа до столиці Бельгії Брюсселю;

1991 рік — на референдумі в Грузії 90 % населення голосує за незалежність;

1993 рік — під час зйомок епізоду фільму "Ворон" випадково гине американський актор Брендон Брюс Лі, син Брюса Лі;

1994 рік — Угорщина офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу;

2019 рік — вибори Президента в Україні: в другий тур виходять Володимир Зеленський та чинний на момент виборів президент Петро Порошенко;

2020 рік — Верховна Рада України ухвалює закон про ринок землі, який скасував 20-літній мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, чим порушила Конституцію України та поставила під загрозу суверенітет та незалежність України.

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