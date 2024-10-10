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Потужний ураган Мілтон досяг Флориди — фіксують перші руйнування, відео

08:25, 10 жовтня 2024
Мілтон, який обрушився на Флориду, спричинив також серію торнадо та відключення енергопостачання.
Потужний ураган Мілтон досяг Флориди — фіксують перші руйнування, відео
Ураган Мілтон вирує у Флориді / Фото: EPA
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Ураган «Мілтон» досяг берега поблизу Сієста-Кі у штаті Флорида як шторм 3-ї категорії зі швидкістю вітру понад 190 км/год і ще сильнішими поривами. Про це повідомляє CNN.

Національний центр ураганів назвав «Мілтон» надзвичайно небезпечним. Зазначають, що шторм здатний спричинити смертельні штормові хвилі, сильні вітри та раптові повені в центральній частині Флориди.

Ураган продовжує створювати небезпечні для життя штормові хвилі, зливи і пориви вітру як поблизу, так і на значній відстані від місця, де його центр вийшов на берег.

Перший удар стихії прийняли на себе Сієста Кі, відома своєю смугою піщаних пляжів, а також густонаселений район Тампа-Бей. Повідомляється також про наслідки від стихії в районах міст Сент-Пітерсбург, Сарасота і Форт Маєрс.

За даними PowerOutage.us, відключення електроенергії по всій Флориді продовжують застосовувати, оскільки ураган Мілтон обрушується вглиб країни. Наразі знеструмлено уже до 2 мільйонів будинків і підприємств.

У місті Сент-Пітерсбург за три години випало майже 23 сантиметри опадів: це тримісячна середня норма дощу для цього міста. Водночас у Тампі оголошено найвищий рівень небезпеки повеней, оскільки випало від 25 до 35 см опадів.

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