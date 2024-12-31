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Як довго можна зберігати їжу після новорічного застілля

15:38, 31 грудня 2024
Святкові страви вже зовсім скоро стануть частиною новорічної вечері, але більшість з них мають вкрай обмежений термін зберігання.
Як довго можна зберігати їжу після новорічного застілля
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Традиційні новорічні страви, такі як олів'є, шуба та холодець, скоро з'являться на багатьох святкових столах. Але більшість з них мають короткий термін зберігання, тому важливо про це знати і правильно зберігати страви, щоб не отруїтися.

Терміни зберігання новорічних страв:

  • заправлений олів'є - 4 години (незаправлений 40 годин),
  • шуба - 24 години (включаючи час просочення),
  • крабовий салат - 24 години заправлений і 48 годин незаправлений,
  • фаршировані яйця - 2-3 доби (за умови, що вони були зварені вкруту не менше 15 хвилин)
  • холодець - 3-4 дні.

Щоб зробити вживання салату найбільш безпечним, овочі слід запекти у фользі, нарізати і зберігати в окремих від білковмісних продуктів контейнерах. Змішувати і заправляти салат потрібно безпосередньо перед поїданням.

Якщо приготували салат із риби чи морепродуктів, то вже через 12 годин його їсти не можна. А от якщо салат складається з консервованих овочів або відварених яєць, термін його зберігання не більше 6 годин.

Як правильно зберігати їжу після свята?

Всі страви необхідно зберігати в контейнерах, що щільно закриваються, а, наприклад, нарізку можна загорнути в харчову плівку. Все це потрібно робити для захисту від шкідливих бактерій.

Ковбаси чи копчену рибу бажано нарізати стільки, скільки плануєте з'їсти.

Нарізку варених ковбас та шинки краще вжити за добу, а сирокопченості та солону рибу - за 2-3 дні.

Запечене м'ясо треба тримати в холодильнику не більше 48 годин. Курятину, як і будь-яке м'ясо птиці, можна зберігати в холодильнику максимум дві доби.

Свіжі або приготовлені морепродукти зберігаються менше від усіх інших страв. Сирі морепродукти можуть залишатися в холодильнику не довше доби, а приготовлені — максимум два дні.

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