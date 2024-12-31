Как долго можно хранить еду после новогоднего застолья

Праздничные блюда уже совсем скоро станут частью новогоднего ужина, но большинство из них имеют крайне ограниченный срок хранения.

Традиционные новогодние блюда, такие как оливье, шуба и холодец, скоро появятся на многих праздничных столах. Но большинство из них имеют короткий срок хранения, поэтому важно знать и правильно хранить блюда, чтобы не отравиться.

Сроки хранения новогодних блюд:

заправленный оливье – 4 часа (незаправленный 40 часов),

шуба – 24 часа (включая время пропитки),

крабовый салат – 24 часа заправленный и 48 часов незаправленный,

фаршированные яйца – 2-3 суток (при условии, что они были сварены вкрутую не менее 15 минут)

холодец – 3-4 дня.

Чтобы сделать употребление салата наиболее безопасным, овощи следует запечь в фольге, нарезать и хранить в отдельных от белкосодержащих продуктов контейнерах. Смешивать и заправлять салат нужно непосредственно перед поеданием.

Если приготовили салат из рыбы или морепродуктов, то уже через 12 часов его есть нельзя. А вот если салат состоит из консервированных овощей или отварных яиц, срок его хранения не больше 6 часов.

Как правильно хранить еду после праздника?

Все блюда необходимо хранить в плотно закрывающихся контейнерах, а, например, нарезку можно завернуть в пищевую пленку. Всё это нужно делать для защиты от вредных бактерий.

Колбасы или копченую рыбу желательно нарезать столько, сколько планируете съесть.

Нарезку вареных колбас и ветчины лучше употребить в течение суток, а сырокопченость и соленую рыбу - за 2-3 дня.

Запеченное мясо следует держать в холодильнике не более 48 часов. Курятину, как и любое мясо птицы, можно хранить в холодильнике максимум двое суток.

Свежие или приготовленные морепродукты хранятся меньше всех других блюд. Сырые морепродукты могут оставаться в холодильнике не дольше суток, а приготовленные – максимум два дня.

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