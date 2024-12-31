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Как долго можно хранить еду после новогоднего застолья

15:38, 31 декабря 2024
Праздничные блюда уже совсем скоро станут частью новогоднего ужина, но большинство из них имеют крайне ограниченный срок хранения.
Как долго можно хранить еду после новогоднего застолья
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Традиционные новогодние блюда, такие как оливье, шуба и холодец, скоро появятся на многих праздничных столах. Но большинство из них имеют короткий срок хранения, поэтому важно знать и правильно хранить блюда, чтобы не отравиться.

Сроки хранения новогодних блюд:

  • заправленный оливье – 4 часа (незаправленный 40 часов),
  • шуба – 24 часа (включая время пропитки),
  • крабовый салат – 24 часа заправленный и 48 часов незаправленный,
  • фаршированные яйца – 2-3 суток (при условии, что они были сварены вкрутую не менее 15 минут)
  • холодец – 3-4 дня.

Чтобы сделать употребление салата наиболее безопасным, овощи следует запечь в фольге, нарезать и хранить в отдельных от белкосодержащих продуктов контейнерах. Смешивать и заправлять салат нужно непосредственно перед поеданием.

Если приготовили салат из рыбы или морепродуктов, то уже через 12 часов его есть нельзя. А вот если салат состоит из консервированных овощей или отварных яиц, срок его хранения не больше 6 часов.

Как правильно хранить еду после праздника?

Все блюда необходимо хранить в плотно закрывающихся контейнерах, а, например, нарезку можно завернуть в пищевую пленку. Всё это нужно делать для защиты от вредных бактерий.

Колбасы или копченую рыбу желательно нарезать столько, сколько планируете съесть.

Нарезку вареных колбас и ветчины лучше употребить в течение суток, а сырокопченость и соленую рыбу - за 2-3 дня.

Запеченное мясо следует держать в холодильнике не более 48 часов. Курятину, как и любое мясо птицы, можно хранить в холодильнике максимум двое суток.

Свежие или приготовленные морепродукты хранятся меньше всех других блюд. Сырые морепродукты могут оставаться в холодильнике не дольше суток, а приготовленные – максимум два дня.

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