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Имеет ли право работница, у которой один ребенок, на дополнительный отпуск на детей, если мужчина считается пропавшим без вести

15:20, 31 декабря 2024
В Гоструда отмечают, что одинокой матерью, среди прочего, считают мать, отец ребенка которой признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим, а ребенок не усыновлен другим мужчиной.
Имеет ли право работница, у которой один ребенок, на дополнительный отпуск на детей, если мужчина считается пропавшим без вести
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В Государственной службе по вопросам труда объяснили, имеет ли право работница, имеющая одного ребенка, на дополнительный отпуск на детей, если мужчина считается пропавшим без вести.

Отмечается, что такое право она имеет.

Согласно Закону Украины «Об отпусках» одинокой матери, отцу ребенка, воспитывающего их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней.

Одинокая мать это мать, в актовой записи о рождении ребенка которой сведения о муже как отце ребенка внесены в установленном порядке по его указанию; мать ребенка, отец которого умер, согласно решению суда лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим, если этот ребенок не был усыновлен другим мужчиной.

Следовательно, такая женщина имеет право на дополнительный отпуск как работник, имеющий детей.

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