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Чи має право працівниця, яка має одну дитину, на додаткову відпустку на дітей, якщо чоловік вважається зниклим безвісті

15:20, 31 грудня 2024
У Держпраці наголошують, що одинокою матір'ю, серед іншого, вважають матір, батько дитини якої визнаний безвісно відсутнім чи оголошений померлим, а дитина не усиновлена іншим чоловіком.
Чи має право працівниця, яка має одну дитину, на додаткову відпустку на дітей, якщо чоловік вважається зниклим безвісті
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У Державній службі з питань праці пояснили, чи має право працівниця, яка має одну дитину, на додаткову відпустку на дітей, якщо чоловік вважається зниклим безвісті.

Зазначається, що таке право вона має.

Відповідно до Закону України «Про відпустки» одинокій матері, батьку дитини, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів.

Одинока мати це мати, у актовому записі про народження дитини якої відомості про чоловіка як батька дитини внесені в установленому порядку за її вказівкою; мати дитини, батько якої помер, відповідно до рішення суду позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим, якщо ця дитина не була усиновлена іншим чоловіком.

Отже, така жінка має право на додаткову відпустку, як працівник, що має дітей.

Раніше ми писали, чи зараховується період простою для відпустки за роботу у шкідливих умовах.

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