Чи можна приймати на роботу осіб молодше 16 років – пояснення

В Україні заборонено працевлаштовувати осіб до 16 років, але є винятки.

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Згідно з трудовим законодавством України, прийняття на роботу осіб молодше 16 років заборонено. Однак існує кілька винятків. Так, особи, які досягли 15 років, можуть бути прийняті на роботу лише за умови отримання згоди одного з батьків або особи, яка їх замінює. Про це повідомило Управління інспекційної діяльності у Черкаській області.

Крім того, в окремих випадках допускається працевлаштування 14-річних осіб, але це стосується переважно учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів. Вони можуть виконувати легку роботу, яка не шкодить їхньому здоров'ю і не заважає навчанню, і лише у вільний від навчання час за згодою батьків або осіб, що їх замінюють.

Загалом, трудове законодавство встановлює чіткі обмеження для молоді, щоб забезпечити баланс між працею та навчанням, а також захистити здоров'я та права неповнолітніх.

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