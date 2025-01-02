Можно ли принимать на работу лиц моложе 16 лет – объяснение

В Украине запрещено трудоустраивать лиц до 16 лет, но есть исключения.

Фото: ua.depositphotos.com

Согласно трудовому законодательству Украины, принятие на работу лиц младше 16 лет запрещено. Однако существует несколько исключений. Так, лица, достигшие 15 лет, могут быть приняты на работу только при условии получения согласия одного из родителей или лица, которое их заменяет. Об этом сообщило Управление инспекционной деятельности в Черкасской области.

Кроме того, в отдельных случаях допускается трудоустройство 14-летних лиц, но это касается преимущественно учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений. Они могут выполнять легкую работу, которая не вредит их здоровью и не мешает учебе, и только в свободное от учебы время с согласия родителей или лиц, их заменяющих.

В общем, трудовое законодательство устанавливает четкие ограничения для молодежи, чтобы обеспечить баланс между работой и учебой, а также защитить здоровье и права несовершеннолетних.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.