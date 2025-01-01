Оформление «Зеленой карты» за сутки до поездки – новые правила для водителей при пересечении границы

С 1 января 2025 года вступает в силу новый закон о международном страховании «Зеленая карта».

Фото: lviv-rda.gov.ua

С 1 января 2025 года в Украине вступает в силу новый Закон №3720 «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Этот закон вводит важные изменения в процедуре оформления международного страхования «Зеленая карта», что повлияет на пересечение границы.

Согласно новым нормам, страховой сертификат «Зеленая карта» начнет действовать только с начала суток, следующих после дня его оформления. Это означает, что транспортные средства не смогут пересекать границу в день оформления страхового договора.

Новые требования включают следующие положения:

Договор страхования «Зеленая карта» вступает в силу в 00:00 часов дня, указанного в договоре как начало действия, но только после того, как информация о нем будет внесена в Единую централизованную базу данных МТСБУ.

Оформление страхового сертификата должно происходить минимум за сутки до запланированной поездки.

В случае отсутствия актуального сертификата, могут отказать в пересечении границы, поскольку информация о страховании должна быть отражена в базе МТСБУ.

Согласно переходу на новые правила, все договоры международного страхования, заключенные до 1 января 2025 года, остаются в силе до окончания их срока действия.

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