Министр спорта Польши обвинил президента Дуду в том, что тот испортил ему рождественские праздники

Министр спорта Польши назвал «горьким подарком» решение президента направить поправку к Закону о спорте в Конституционный суд.

Фото: Sportarena.com

Министр спорта Польши Славомир Нитрас заявил, что решение президента Анджея Дуды направить поправку к Закону о спорте в Конституционный суд стало для него «горьким подарком», который, по его словам, испортил ему рождественские праздники, пишет RMF 24.

Нитрас обвинил президента в том, что тот действует в интересах главы Олимпийского комитета Польши Радослава Песевича и активистов, а не в пользу самих спортсменов. Министр подчеркнул, что этот шаг является отказом от подписания закона, который должен был бы стать основой для важных изменений в польском спорте.

«Закон предусматривал, что впервые спортсмены получат реальное влияние на спортивные ассоциации. В этой правовой системе, какой она есть сейчас, спортсмены не имеют никакого влияния на союзы... В этом законе мы гарантировали, что все члены национальных сборных последних четырех лет будут иметь право выбирать своих представителей, которые будут представлять их в федерациях. Чтобы там не были одни активисты», - заявил Нитрас, комментируя изменения, которые предусматривала поправка к Закону о спорте.

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