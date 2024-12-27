Міністр спорту Польщі звинуватив президента Дуду в тому, що той зіпсував йому різдвяні свята

Міністр спорту Польщі назвав «гірким подарунком» рішення президента спрямувати поправку до Закону про спорт до Конституційного суду.

Фото: Sportarena.com

Міністр спорту Польщі Славомір Нітрас заявив, що рішення президента Анджея Дуди направити поправку до Закону про спорт до Конституційного суду стало для нього «гірким подарунком», який, за його словами, зіпсував йому різдвяні свята, пише RMF 24.

Нітрас звинуватив президента в тому, що той діє в інтересах глави Олімпійського комітету Польщі Радослава Песєвича та активістів, а не на користь самих спортсменів. Міністр підкреслив, що цей крок є відмовою від підписання закону, який мав би стати основою для важливих змін у польському спорті.

«Закон передбачав, що вперше спортсмени отримають реальний вплив на спортивні асоціації. У цій правовій системі, якою вона є зараз, спортсмени не мають жодного впливу на спілки… У цьому законі ми гарантували, що всі члени національних збірних останніх чотирьох років матимуть право обирати своїх представників, які будуть представляти їх у федераціях. Щоб там не були самі активісти», — заявив Нітрас, коментуючи зміни, які передбачала поправка до Закону про спорт.

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