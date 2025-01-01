Оформлення «Зеленої картки» за добу до поїздки – нові правила для водіїв при перетині кордону

З 1 січня 2025 року в Україні вступає в силу новий Закон №3720 «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Цей закон запроваджує важливі зміни в процедурі оформлення міжнародного страхування «Зелена картка», що вплине на перетин кордону.
Згідно з новими нормами, страховий сертифікат «Зелена картка» почне діяти тільки з початку доби, наступної після дня його оформлення. Це означає, що транспортні засоби не зможуть перетинати кордон у день оформлення страхового договору.
Нові вимоги включають такі положення:
У разі відсутності актуального сертифіката, можуть відмовити в перетині кордону, оскільки інформація про страхування має бути відображена у базі МТСБУ.
Згідно з переходом на нові правила, всі договори міжнародного страхування, укладені до 1 січня 2025 року, залишаються чинними до закінчення їх терміну дії.
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