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Оформлення «Зеленої картки» за добу до поїздки – нові правила для водіїв при перетині кордону

21:00, 1 січня 2025
З 1 січня 2025 року набуває чинності новий закон про міжнародне страхування «Зелена картка».
Оформлення «Зеленої картки» за добу до поїздки – нові правила для водіїв при перетині кордону
Фото: lviv-rda.gov.ua
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З 1 січня 2025 року в Україні вступає в силу новий Закон №3720 «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Цей закон запроваджує важливі зміни в процедурі оформлення міжнародного страхування «Зелена картка», що вплине на перетин кордону.

Згідно з новими нормами, страховий сертифікат «Зелена картка» почне діяти тільки з початку доби, наступної після дня його оформлення. Це означає, що транспортні засоби не зможуть перетинати кордон у день оформлення страхового договору.

Нові вимоги включають такі положення:

  • Договір страхування «Зелена картка» набуває чинності о 00:00 годин дня, вказаного в договорі як початок дії, але лише після того, як інформація про нього буде внесена до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ.
  • Оформлення страхового сертифіката повинно відбуватися щонайменше за добу до запланованої поїздки.

У разі відсутності актуального сертифіката, можуть відмовити в перетині кордону, оскільки інформація про страхування має бути відображена у базі МТСБУ.

Згідно з переходом на нові правила, всі договори міжнародного страхування, укладені до 1 січня 2025 року, залишаються чинними до закінчення їх терміну дії.

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закон транспорт кордон

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