Оформлення «Зеленої картки» за добу до поїздки – нові правила для водіїв при перетині кордону

З 1 січня 2025 року набуває чинності новий закон про міжнародне страхування «Зелена картка».

Фото: lviv-rda.gov.ua

З 1 січня 2025 року в Україні вступає в силу новий Закон №3720 «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Цей закон запроваджує важливі зміни в процедурі оформлення міжнародного страхування «Зелена картка», що вплине на перетин кордону.

Згідно з новими нормами, страховий сертифікат «Зелена картка» почне діяти тільки з початку доби, наступної після дня його оформлення. Це означає, що транспортні засоби не зможуть перетинати кордон у день оформлення страхового договору.

Нові вимоги включають такі положення:

Договір страхування «Зелена картка» набуває чинності о 00:00 годин дня, вказаного в договорі як початок дії, але лише після того, як інформація про нього буде внесена до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ.

Оформлення страхового сертифіката повинно відбуватися щонайменше за добу до запланованої поїздки.

У разі відсутності актуального сертифіката, можуть відмовити в перетині кордону, оскільки інформація про страхування має бути відображена у базі МТСБУ.

Згідно з переходом на нові правила, всі договори міжнародного страхування, укладені до 1 січня 2025 року, залишаються чинними до закінчення їх терміну дії.

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