Практика судів
  1. Суспільство

З Ірану евакуювали 31 українця, серед них — 14 дітей: фото

20:14, 24 червня 2025
Це завершальний етап повернення громадян України із зон підвищеної небезпеки.
З Ірану евакуювали 31 українця, серед них — 14 дітей: фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З Ірану евакуювали 31 українця. Серед евакуйованих — 5 чоловіків, 12 жінок і 14 дітей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

«Увесь час в Тегерані ми почувалися зовсім не захищеними, адже жодного разу там не було попереджувальних сирен. До того ж зник інтернет, і ми взагалі не розуміли, що відбувається», — розповіла одна з евакуйованих на імʼя Варвара.

Українців вивозили транзитом через територію Азербайджану до Молдови. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва.

«Коли почалися обстріли, це було страшніше навіть, ніж в Україні. Коли сказали, що є можливість виїхати, ми вирушили на північ країни, де збиралися українці з різних міст Ірану», — розповіла інша евакуйована, яку звати Наталя.

Це завершальний етап комплексної операції Головного управління розвідки та Міністерства закордонних справ України в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки. Раніше Україна евакуювала з Ізраїлю 176 людей, з яких 133 — українці.

В ГУР нагадали, що громадяни України, які перебувають на території Ісламської Республіки Іран і мають намір повернутися додому, можуть звертатися до Посольства України в Ірані за посиланням

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Іран евакуація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Гетманцев та Арахамія подали законопроект про унікальний режим для підприємств ОПК, який передбачає їх звільнення від низки податків

В рамках пакету законопроектів про Defence City передбачено звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування, звільнення від земельного податку, звільнення від податку на нерухомість та від екологічного податку.

Здобувачі профтехосвіти, які почали навчатися після 25 років, втратять право на відстрочку – комітет готується розглянути законопроект

Уряд не задоволений рішеннями судів, які виносять рішення на користь здобувачів освіти, а також тим, що зросла кількість здобувачів професійно-технічної і фахової передвищої освіти з числа військовозобов’язаних чоловіків старше 25 років.

Генпрокурор Руслан Кравченко скасував положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву

За словами Руслана Кравченка, Положення дозволяло призначення поза межами резерву, що суперечило самій логіці створення механізму.

Верховний Суд підтвердив обов’язок враховувати охоронні зони пам’ятки археології при наданні містобудівних умов та обмежень — справа про забудову біля Новоолександрівського кургану

Верховний Суд вказав, що орган місцевого самоврядування або місцева державна адміністрація зобов`язані враховувати наявність об’єктів культурної спадщини під час надання містобудівних умов та обмежень незалежно від їх відображення у генеральному плані.

З розділу «керівництво» сайту Офісу Генпрокурора зникла інформація про заступницю Генпрокурора Вікторію Літвінову

Разом з тим, відповідний розділ нормативно-правових документів поки не містить наказу про її звільнення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду