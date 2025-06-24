З Ірану евакуювали 31 українця, серед них — 14 дітей: фото

Це завершальний етап повернення громадян України із зон підвищеної небезпеки.

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З Ірану евакуювали 31 українця. Серед евакуйованих — 5 чоловіків, 12 жінок і 14 дітей. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

«Увесь час в Тегерані ми почувалися зовсім не захищеними, адже жодного разу там не було попереджувальних сирен. До того ж зник інтернет, і ми взагалі не розуміли, що відбувається», — розповіла одна з евакуйованих на імʼя Варвара.

Українців вивозили транзитом через територію Азербайджану до Молдови. Наразі всі евакуйовані прямують до Києва.

«Коли почалися обстріли, це було страшніше навіть, ніж в Україні. Коли сказали, що є можливість виїхати, ми вирушили на північ країни, де збиралися українці з різних міст Ірану», — розповіла інша евакуйована, яку звати Наталя.

Це завершальний етап комплексної операції Головного управління розвідки та Міністерства закордонних справ України в Ізраїлі та Ірані з порятунку українських громадян із зон підвищеної небезпеки. Раніше Україна евакуювала з Ізраїлю 176 людей, з яких 133 — українці.

В ГУР нагадали, що громадяни України, які перебувають на території Ісламської Республіки Іран і мають намір повернутися додому, можуть звертатися до Посольства України в Ірані за посиланням.