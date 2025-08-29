Практика судів
29 серпня Україна вшановує День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність

09:02, 29 серпня 2025
29 серпня — День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.
В Україні 29 серпня відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Пам’ятний день був встановлений указом президента України 23 серпня 2019 року. Дата приурочена до трагічних подій Іловайської операції 2014 року, коли українська армія зазнала значних втрат. Символом цього дня є квітка соняшника, оскільки багато українських воїнів загинули на полях із соняшниками під час виходу з Іловайського котла.

Цей день є важливим нагадуванням про героїзм та самопожертву українських захисників, які віддали своє життя за свободу та незалежність України.

29 серпня 2024 року минають одинадцяті роковини завершення боїв за Іловайськ Донецької області

Вони тривали з 6 по 29 серпня 2014 року й увійшли в історію під назвою «Іловайський котел».

Тоді українська армія втратила 366 воїнів, десятеро із загиблих були родом із Донеччини. 429 — отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 — потрапили у полон.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський звернувся до українців:

«Сьогодні, 29 серпня, ми вшановуємо пам’ять захисників України, які віддали життя за нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Російська агресія, що почалася у 2014-му, щодня забирає життя українців – наших рідних, друзів, співвітчизників. Кожна втрата – це невимовний біль для всієї України. Але жертва кожного українського воїна не є марною. Вона лягає в підмурівок, на якому тримається свобода української нації. Вічна слава і вічна памʼять всім, хто віддав життя за Україну. Їхній подвиг навічно закарбований у літописі нашої незалежності. Слава Україні! Героям слава!»

