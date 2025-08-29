Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

29 августа Украина чтит День памяти защитников, которые погибли в борьбе за независимость

09:02, 29 августа 2025
29 августа - День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность.
29 августа Украина чтит День памяти защитников, которые погибли в борьбе за независимость
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине 29 августа отмечают День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Памятный день был установлен указом президента Украины 23 августа 2019 года. Дата приурочена к трагическим событиям Иловайской операции 2014 года, когда украинская армия понесла значительные потери. Символом этого дня является цветок подсолнечника, поскольку многие украинские воины погибли на полях с подсолнечниками во время выхода из Иловайского котла.

Этот день является важным напоминанием о героизме и самопожертвовании украинских защитников, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины.

29 августа 2024 года исполняется одиннадцатая годовщина завершения боёв за Иловайск Донецкой области.

Они продолжались с 6 по 29 августа 2014 года и вошли в историю под названием «Иловайский котёл».

Тогда украинская армия потеряла 366 воинов, десять из погибших были родом из Донецкой области. 429 — получили ранения разной степени тяжести, 300 — попали в плен.

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины генерал Александр Сырский обратился к украинцам:

«Сегодня, 29 августа, мы чтим память защитников Украины, которые отдали жизнь за нашу независимость, суверенитет и территориальную целостность. Российская агрессия, начавшаяся в 2014 году, ежедневно уносит жизни украинцев – наших родных, друзей, соотечественников. Каждая потеря – это невыразимая боль для всей Украины. Но жертва каждого украинского воина не является напрасной. Она ложится в фундамент, на котором держится свобода украинской нации. Вечная слава и вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину. Их подвиг навечно запечатлён в летописи нашей независимости. Слава Украине! Героям слава!»

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная судебная администрация определила, как будет осуществляться премирование руководителей аппаратов судов в случае отсутствия в суде председателя суда

Премии и их размер, а также выплату материальной помощи в случае отсутствия в суде председателя суда, необходимо согласовывать с председателем ГСА или с начальником ТУ ГСА.

Апелляционный суд отменил приговор, указав на использование судом первой инстанции ChatGPT – выявил ли признаки этого сам ChatGPT

В то же время по анализу самого ChatGPT, вероятность того, что приговор «писал» ИИ, составляет 10–15%.

Верховный Суд высказался о допустимости протоколов осмотров интернет-страниц и телеграм-каналов как доказательств в уголовном процессе

Верховный Суд указал, что сторона защиты не опровергла соответствующую информацию, предоставленную органом досудебного расследования.

Военный омбудсмен призвала законодателей не превращать судей в статистов, запрещая им назначать более мягкое наказание военнослужащим за неподчинение

Такие изменения лишат суды возможности при вынесении приговора учесть все обстоятельства, фактически превращая судей в статистов, а аргумент о повышении уровня дисциплины путем ужесточения уголовной ответственности кажется сомнительным — Ольга Решетилова представила свое заключение по законопроекту 13452.

Счетная палата обнаружила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки

В процессе анализа исполнения госбюджета Счетная палата установила ряд недостатков — в частности, это значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва