29 августа Украина чтит День памяти защитников, которые погибли в борьбе за независимость

29 августа - День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность.

В Украине 29 августа отмечают День памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Памятный день был установлен указом президента Украины 23 августа 2019 года. Дата приурочена к трагическим событиям Иловайской операции 2014 года, когда украинская армия понесла значительные потери. Символом этого дня является цветок подсолнечника, поскольку многие украинские воины погибли на полях с подсолнечниками во время выхода из Иловайского котла.

Этот день является важным напоминанием о героизме и самопожертвовании украинских защитников, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины.

29 августа 2024 года исполняется одиннадцатая годовщина завершения боёв за Иловайск Донецкой области.

Они продолжались с 6 по 29 августа 2014 года и вошли в историю под названием «Иловайский котёл».

Тогда украинская армия потеряла 366 воинов, десять из погибших были родом из Донецкой области. 429 — получили ранения разной степени тяжести, 300 — попали в плен.

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины генерал Александр Сырский обратился к украинцам: «Сегодня, 29 августа, мы чтим память защитников Украины, которые отдали жизнь за нашу независимость, суверенитет и территориальную целостность. Российская агрессия, начавшаяся в 2014 году, ежедневно уносит жизни украинцев – наших родных, друзей, соотечественников. Каждая потеря – это невыразимая боль для всей Украины. Но жертва каждого украинского воина не является напрасной. Она ложится в фундамент, на котором держится свобода украинской нации. Вечная слава и вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину. Их подвиг навечно запечатлён в летописи нашей независимости. Слава Украине! Героям слава!»

