29 августа Украина чтит День памяти защитников, которые погибли в борьбе за независимость

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины генерал Александр Сырский обратился к украинцам:
«Сегодня, 29 августа, мы чтим память защитников Украины, которые отдали жизнь за нашу независимость, суверенитет и территориальную целостность. Российская агрессия, начавшаяся в 2014 году, ежедневно уносит жизни украинцев – наших родных, друзей, соотечественников. Каждая потеря – это невыразимая боль для всей Украины. Но жертва каждого украинского воина не является напрасной. Она ложится в фундамент, на котором держится свобода украинской нации. Вечная слава и вечная память всем, кто отдал жизнь за Украину. Их подвиг навечно запечатлён в летописи нашей независимости. Слава Украине! Героям слава!»