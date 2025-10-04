Практика судів
OpenAI дозволить авторам заробляти на своїх персонажах у застосунку для генерації відео Sora

15:04, 4 жовтня 2025
OpenAI запустила додаток для створення відео Sora та планує запровадити механізм монетизації для власників авторських прав.
OpenAI дозволить авторам заробляти на своїх персонажах у застосунку для генерації відео Sora
Компанія OpenAI, відома як розробник ChatGPT, дозволить власникам контенту контролювати використання їхніх персонажів у відеоінструменті Sora та запровадить монетизацію. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, OpenAI оголосила про плани посилити контроль правовласників над тим, як їхні персонажі використовуються у новому застосунку для створення відео за допомогою штучного інтелекту Sora. Крім того, компанія планує запровадити систему розподілу прибутку для тих, хто дозволить використання своїх творів.

Більше контролю для власників контенту

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив, що правовласники — зокрема телевізійні та кіностудії — отримають «детальніші інструменти контролю» над генерацією відео з їхніми персонажами. Зокрема, вони зможуть забороняти або дозволяти використання певних образів у Sora.

Це рішення стало відповіддю на зростаючі побоювання у сфері авторського права, адже дедалі більше компаній висловлюють занепокоєння щодо того, як штучний інтелект впливає на права творців і використання захищеного контенту.

Що відомо про Sora

Застосунок Sora було запущено як окрему платформу, спочатку у США та Канаді. Він дозволяє користувачам створювати короткі відео тривалістю до 10 секунд на основі текстових запитів, у тому числі з використанням відомих персонажів.

Програма швидко набрала популярності, адже дозволяє не лише генерувати відео, а й ділитися ними у форматі, схожому на соціальні мережі.

Однак політика Sora вже викликає суперечки у Голлівуді. За даними Reuters, щонайменше одна велика студія — Disney — відмовилася дозволяти використання своїх матеріалів у застосунку.

Монетизація для правовласників

Альтман також повідомив, що OpenAI розробляє модель розподілу прибутку, яка дозволить правовласникам отримувати частку від доходів, якщо користувачі використовуватимуть їхніх персонажів у своїх відео.

«Ми бачимо, що користувачі створюють набагато більше відеоконтенту, ніж очікувалося, часто для нішевих аудиторій. Це потребує чіткої системи монетизації», — зазначив він.

За словами Альтмана, компанія тестуватиме кілька підходів у межах Sora, перш ніж запровадити єдину модель прибутковості для всіх своїх продуктів.

Конкуренція на ринку ШІ-відео

OpenAI, яку підтримує Microsoft, представила модель Sora для публічного використання ще торік, розширюючи напрямок мультимодальних технологій. Компанія конкурує з аналогічними інструментами від Meta та Google.

Зокрема, Meta нещодавно запустила платформу Vibes, яка також дозволяє створювати та поширювати короткі відео, згенеровані штучним інтелектом.

