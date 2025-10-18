18 жовтня – яке сьогодні свято та головні події

18 жовтня відзначають Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

У суботу, 18 жовтня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

18 жовтня в Україні і світі святкують Міжнародний день археології. Свято покликане привернути увагу до значення археології у збереженні культурної спадщини та розумінні історії. День започаткований для популяризації археологічних досліджень у всьому світі та підтримки наукової роботи археологів.

Також 18 жовтня Всесвітній день гітари. Свято святкують для того, щоб об’єднати музикантів, шанувальників музики та тих, хто просто захоплюється гітарою, а також привернути увагу до її культурного й мистецького значення. Цей день показує, що гітара — не просто музичний інструмент, а спосіб виразити емоції, створити атмосферу та об’єднати людей у всьому світі.

18 жовтня святкують Міжнародний день ремонту. Свято нагадує про важливість збереження, підтримки та відновлення того, що нас оточує, замість того, щоб просто викидати й купувати нове. Міжнародний день ремонту показує, що невелике зусилля може продовжити життя речей, зберегти ресурси і навіть додати у ваш простір креативності та затишку.

Також 18 жовтня Всесвітній день співу. Свято припадає на третю суботу жовтня. Воно об’єднує людей усіх вікових категорій, культур і професій через спільне виконання пісень. Всесвітній день співу нагадує, що спів — це не лише мистецтво, а й спосіб передати емоції, об’єднати людей і зберегти культурну спадщину через звук.

18 жовтня святкують Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Дата присвячена підвищенню обізнаності про проблему торгівлі людьми та підтримці жертв цього ганебного явища. Вона була створена, щоб привернути увагу громадськості до сучасного рабства, експлуатації та незаконної торгівлі людьми.

Також 18 жовтня День працівників целюлозно-паперової промисловості. Припадає на третю суботу жовтня. Свято відзначає їхню важливу роль у промисловості, освіті та культурі, адже папір є невід’ємною частиною життя та науки.

А ще 18 жовтня Міжнародний день жіночого щастя. Свято покликане нагадати про важливість щастя та гармонії в житті кожної жінки, незалежно від обставин. Міжнародний день жіночого щастя нагадує, що щастя жінки — це не лише зовнішні умови, а передусім внутрішній стан гармонії, любові до себе та інших.

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні, 18 жовтня, віряни святкують день пам’яті святого апостола і євангеліста Луки. Лука, ймовірно, народився в Антіохії або поблизу неї (точне місце невідоме), у I столітті. Він був язичником, але навернувся до християнства, ставши учнем апостола Павла. Завдяки освіті та медицині його часто називають лікарем і подорожнім товаришем Павла.

Календар важливих подій за 18 жовтня

1009 рік — Храм Гробу Господнього в Єрусалимі, одна з головних християнських святинь, був повністю зруйнований халіфом Фатимідів Аль-Хакімом бі-Амр Аллахом;

1016 рік — данці здобули перемогу над саксами у битві при Ашингдоні;

1081 рік — нормани перемогли війська Візантійської імперії під Диррахією;

1210 рік — Папа Римський Інокентій III відлучив від церкви німецького імператора Оттона IV;

1239 рік — орди хана Батия захопили місто Чернігів;

1356 рік — відбувся сильний базельський землетрус, який завдав руйнувань місту Базель у Швейцарії;

1386 рік — відкрито Гайдельберзький університет;

1561 рік — у четвертій битві при Каванакадзіма Такеда Шінґен зазнав поразки від Уесуґі Кеншіна;

1596 рік — підписано Берестейську унію, за якою частина православних єпархій Київської митрополії, очолювана митрополитом Михайлом Рогозою, приєдналася до Апостольської Столиці, визнаючи владу Папи Римського;

1648 рік — у Бостоні засновано першу профспілку на території США;

1667 рік — голландці заснували поселення Брюкелен у Північній Америці;

1672 рік — підписано Бучацький мирний договір між Річчю Посполитою та Османською імперією;

1748 рік — укладено Другий Аахенський мир, що поклав край війні за австрійську спадщину;

1767 рік — завершено проведення лінії Мейсона-Діксона, яка визначила кордон між Пенсільванією та Мерілендом та врегулювала територіальні суперечки британських колоній у Америці;

1851 рік — у Лондоні опубліковано роман Германа Мелвілла “Мобі Дік”;

1860 рік — друга опіумна війна завершилася підписанням Конвенції Пекіна та ратифікацією нерівноправного договору Тяньцзіні;

1892 рік — відкрито першу комерційну телефонну лінію між Чикаго та Нью-Йорком;

1893 рік — у Київському оперному театрі Сергій Рахманінов диригував своєю першою оперою “Алеко”;

1896 рік — у газеті “Нью-Йорк Джорнел” з’явилися перші комікси;

1898 рік — США офіційно взяли під контроль Пуерто-Рико;

1912 рік — початок Першої балканської війни;

1918 рік — у Львові створено Українську Національну Раду, яка очолила український національний рух в Австро-Угорській імперії;

1918 рік — проголошено створення Чехословацької Республіки;

1922 рік — засновано Британську радіомовну компанію для організації національного мовлення у Великій Британії;

1954 рік — Texas Instruments представила перший транзисторний радіоприймач;

1955 рік — введено в експлуатацію Каховську ГЕС;

1968 рік — американських спортсменів Томмі Сміта та Джона Карлоса тимчасово відсторонили від Олімпіади через протест проти расизму на нагородженні у Мехіко;

1991 рік — Азербайджан проголосив незалежність від СРСР;

1994 рік — Верховна Рада України скасувала заборону на діяльність Компартії;

1995 рік — Україна вступила до Ради Європи;

2003 рік — у Болівії президент Гонсало Санчес де Лосада змушений піти у відставку після газової війни;

2007 рік — в Карачі стався теракт проти кортежу колишнього прем’єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто: загинуло 139 людей, понад 450 поранено.

