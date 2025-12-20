  1. Суспільство

Як уберегти себе від переїдання на свята — поради медиків

23:54, 20 грудня 2025
Українцям дали кілька порад, які допоможуть не переїдати та відчувати себе легко.
Фото: mixsport.pro
Різдвяно-новорічний період вже на носі, скоро розпочнуться застілля, смаколики та цукерки. Кожен потішить себе різноманітними смачними стравами та напоями. Тож, є великий ризик переїдання, що дуже шкідливо для організму.

Центр громадського здоров’я дав кілька порад, які допоможуть не переїдати та відчувати себе легко:

- Не намагайтеся не їсти цілий день перед застіллям, а потім споживати багато страв за один раз. Це дуже погана ідея. Краще харчуватися упродовж дня, а перед святковою вечерею обрати здоровий перекус, це можуть бути фрукти, йогурт або заварені вівсяні пластівці. Також контролюйте розміри та кількість порцій.

- Наповніть святковий стіл здоровими стравами. Використовуйте в рецептах багато овочів і цільнозернових продуктів, обирайте нежирне м’ясо птиці або рибу. Салати заправляйте рослинними оліями: оливковою, соняшниковою тощо. Навіть у період новорічних свят не забувайте про тарілку здорового харчування.

- Обмежте споживання оброблених продуктів, які містять багато жиру, солі та цукру.  Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує дорослим вживати не більше за 5 грамів солі на день — це неповна чайна ложка.  

- Добова доза цукру — до 10 ч. л. Краще замініть цукерки, шоколад, пиріжки, солодкі напої на фрукти та ягоди.

- Не відволікайтеся під час застіль. Багато родин люблять вмикати телевізор для фону, але це заважає сповна насолодитися їжею, відчути її смак та зрозуміти, що ви наїлися.

- Уникайте зневоднення, пийте достатньо води. Також віддайте перевагу напоям без цукру. Пам’ятайте, що алкогольні напої достатньо калорійні. Й ВООЗ наголошує: безпечної дози алкоголю не існує.

- Більше рухайтеся. Сімейна прогулянка, гра в сніжки, танці, пробіжка з домашнім улюбленцем — будь-яка рухова активність, яка вам подобається, буде корисною для організму, адже допоможе позбутися зайвих калорій.

поради для здоров'я

Стрічка новин

Блоги
Публікації
