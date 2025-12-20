Как уберечь себя от переедания на праздники — советы медиков

Украинцам дали несколько советов, которые помогут не переедать и чувствовать себя легко.

Рождественско-новогодний период уже на носу, скоро начнутся застолья, угощения и конфеты. Каждый побалует себя разнообразными вкусными блюдами и напитками. Поэтому существует большой риск переедания, что очень вредно для организма.

Центр общественного здоровья дал несколько советов, которые помогут не переедать и чувствовать себя легко:

Не пытайтесь не есть целый день перед застольем, а затем употреблять много блюд за один раз. Это очень плохая идея. Лучше питаться в течение дня, а перед праздничным ужином выбрать здоровый перекус — это могут быть фрукты, йогурт или заваренные овсяные хлопья. Также контролируйте размеры и количество порций.

Наполните праздничный стол полезными блюдами. Используйте в рецептах много овощей и цельнозерновых продуктов, выбирайте нежирное мясо птицы или рыбу. Салаты заправляйте растительными маслами: оливковым, подсолнечным и т. п. Даже в период новогодних праздников не забывайте о тарелке здорового питания.

Ограничьте потребление обработанных продуктов, которые содержат много жира, соли и сахара. Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым употреблять не более 5 граммов соли в день — это неполная чайная ложка.

Суточная доза сахара — до 10 ч. л. Лучше замените конфеты, шоколад, пирожки, сладкие напитки на фрукты и ягоды.

Не отвлекайтесь во время застолий. Многие семьи любят включать телевизор для фона, но это мешает в полной мере насладиться едой, почувствовать ее вкус и понять, что вы насытились.

Избегайте обезвоживания, пейте достаточное количество воды. Также отдавайте предпочтение напиткам без сахара. Помните, что алкогольные напитки достаточно калорийны. И ВОЗ подчеркивает: безопасной дозы алкоголя не существует.

Больше двигайтесь. Семейная прогулка, игра в снежки, танцы, пробежка с домашним питомцем — любая двигательная активность, которая вам нравится, будет полезной для организма, так как поможет избавиться от лишних калорий.

