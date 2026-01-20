  1. Суспільство
  2. / В Україні

Які вживані авто з США найчастіше купують українці: ТОП-5 моделей

22:18, 20 січня 2026
Електромобілі становлять понад половину імпорту з Америки, а Tesla впевнено утримує лідерство.
В Україні стрімко зростає інтерес до вживаних легкових автомобілів із США. За підсумками минулого року українці придбали майже 61,6 тисячі таких авто — це 22% від усіх уперше зареєстрованих у 2025 році вживаних легковиків.

Про це повідомляє Укравтопром, підкреслюючи, що попит на «американців» із пробігом зріс на 48% у порівнянні з 2024 роком. Така динаміка свідчить про стабільний інтерес українців до імпорту з-за океану — передусім через вигідну ціну та комплектації.

Середній вік і типи пального

Середній вік уживаних авто зі США, які торік поповнили український автопарк, становить 5,2 року — показник, що робить ці машини привабливими з огляду на технічний стан.

Найбільшу частку серед імпортованих із США авто займають електромобілі — 52%. Далі за популярністю йдуть:

  • бензинові — 34%;
  • гібридні — 7%;
  • дизельні — 4%;
  • авто з ГБО — 3%.

Топ-5 найпопулярніших моделей

Лідерство на ринку вживаних авто зі США впевнено утримують електромобілі Tesla. До п’ятірки найпопулярніших моделей, виготовлених у США, увійшли:

  1. Tesla Model Y — 10 342 авто;
  2. Tesla Model 3 — 9 106 авто;
  3. Ford Escape — 3 796 авто;
  4. Tesla Model S — 3 075 авто;
  5. Chevrolet Bolt — 2 965 авто.

автомобіль

