Які вживані авто з США найчастіше купують українці: ТОП-5 моделей
В Україні стрімко зростає інтерес до вживаних легкових автомобілів із США. За підсумками минулого року українці придбали майже 61,6 тисячі таких авто — це 22% від усіх уперше зареєстрованих у 2025 році вживаних легковиків.
Про це повідомляє Укравтопром, підкреслюючи, що попит на «американців» із пробігом зріс на 48% у порівнянні з 2024 роком. Така динаміка свідчить про стабільний інтерес українців до імпорту з-за океану — передусім через вигідну ціну та комплектації.
Середній вік і типи пального
Середній вік уживаних авто зі США, які торік поповнили український автопарк, становить 5,2 року — показник, що робить ці машини привабливими з огляду на технічний стан.
Найбільшу частку серед імпортованих із США авто займають електромобілі — 52%. Далі за популярністю йдуть:
- бензинові — 34%;
- гібридні — 7%;
- дизельні — 4%;
- авто з ГБО — 3%.
Топ-5 найпопулярніших моделей
Лідерство на ринку вживаних авто зі США впевнено утримують електромобілі Tesla. До п’ятірки найпопулярніших моделей, виготовлених у США, увійшли:
- Tesla Model Y — 10 342 авто;
- Tesla Model 3 — 9 106 авто;
- Ford Escape — 3 796 авто;
- Tesla Model S — 3 075 авто;
- Chevrolet Bolt — 2 965 авто.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.