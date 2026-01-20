Какие подержанные авто из США чаще всего покупают украинцы: ТОП-5 моделей

Электромобили составляют более половины импорта из Америки, а Tesla уверенно удерживает лидерство.

В Украине стремительно растет интерес к подержанным легковым автомобилям из США. По итогам прошлого года украинцы приобрели почти 61,6 тысячи таких авто — это 22% от всех впервые зарегистрированных в 2025 году подержанных легковушек.

Об этом сообщает Укравтопром, подчеркивая, что спрос на «американцев» с пробегом вырос на 48% по сравнению с 2024 годом. Такая динамика свидетельствует о стабильном интересе украинцев к импорту из-за океана — прежде всего благодаря выгодной цене и комплектациям.

Средний возраст и типы топлива

Средний возраст подержанных авто из США, которые в прошлом году пополнили украинский автопарк, составляет 5,2 года — показатель, который делает эти машины привлекательными с точки зрения технического состояния.

Наибольшую долю среди импортированных из США авто занимают электромобили — 52%. Далее по популярности идут:

бензиновые — 34%;

гибридные — 7%;

дизельные — 4%;

авто с ГБО — 3%.

Топ-5 самых популярных моделей

Лидерство на рынке подержанных авто из США уверенно удерживают электромобили Tesla. В пятерку самых популярных моделей, произведенных в США, вошли:

Tesla Model Y — 10 342 авто; Tesla Model 3 — 9 106 авто; Ford Escape — 3 796 авто; Tesla Model S — 3 075 авто; Chevrolet Bolt — 2 965 авто.

