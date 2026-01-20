  1. Общество
  2. / В Украине

Какие подержанные авто из США чаще всего покупают украинцы: ТОП-5 моделей

22:18, 20 января 2026
Электромобили составляют более половины импорта из Америки, а Tesla уверенно удерживает лидерство.
Какие подержанные авто из США чаще всего покупают украинцы: ТОП-5 моделей
В Украине стремительно растет интерес к подержанным легковым автомобилям из США. По итогам прошлого года украинцы приобрели почти 61,6 тысячи таких авто — это 22% от всех впервые зарегистрированных в 2025 году подержанных легковушек.

Об этом сообщает Укравтопром, подчеркивая, что спрос на «американцев» с пробегом вырос на 48% по сравнению с 2024 годом. Такая динамика свидетельствует о стабильном интересе украинцев к импорту из-за океана — прежде всего благодаря выгодной цене и комплектациям.

Средний возраст и типы топлива

Средний возраст подержанных авто из США, которые в прошлом году пополнили украинский автопарк, составляет 5,2 года — показатель, который делает эти машины привлекательными с точки зрения технического состояния.

Наибольшую долю среди импортированных из США авто занимают электромобили — 52%. Далее по популярности идут:

  • бензиновые — 34%;
  • гибридные — 7%;
  • дизельные — 4%;
  • авто с ГБО — 3%.

Топ-5 самых популярных моделей

Лидерство на рынке подержанных авто из США уверенно удерживают электромобили Tesla. В пятерку самых популярных моделей, произведенных в США, вошли:

  1. Tesla Model Y — 10 342 авто;
  2. Tesla Model 3 — 9 106 авто;
  3. Ford Escape — 3 796 авто;
  4. Tesla Model S — 3 075 авто;
  5. Chevrolet Bolt — 2 965 авто.

автомобиль

