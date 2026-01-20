Какие подержанные авто из США чаще всего покупают украинцы: ТОП-5 моделей
В Украине стремительно растет интерес к подержанным легковым автомобилям из США. По итогам прошлого года украинцы приобрели почти 61,6 тысячи таких авто — это 22% от всех впервые зарегистрированных в 2025 году подержанных легковушек.
Об этом сообщает Укравтопром, подчеркивая, что спрос на «американцев» с пробегом вырос на 48% по сравнению с 2024 годом. Такая динамика свидетельствует о стабильном интересе украинцев к импорту из-за океана — прежде всего благодаря выгодной цене и комплектациям.
Средний возраст и типы топлива
Средний возраст подержанных авто из США, которые в прошлом году пополнили украинский автопарк, составляет 5,2 года — показатель, который делает эти машины привлекательными с точки зрения технического состояния.
Наибольшую долю среди импортированных из США авто занимают электромобили — 52%. Далее по популярности идут:
- бензиновые — 34%;
- гибридные — 7%;
- дизельные — 4%;
- авто с ГБО — 3%.
Топ-5 самых популярных моделей
Лидерство на рынке подержанных авто из США уверенно удерживают электромобили Tesla. В пятерку самых популярных моделей, произведенных в США, вошли:
- Tesla Model Y — 10 342 авто;
- Tesla Model 3 — 9 106 авто;
- Ford Escape — 3 796 авто;
- Tesla Model S — 3 075 авто;
- Chevrolet Bolt — 2 965 авто.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.