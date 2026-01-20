Як знайти Пункти незламності в Дії під час відключень світла у Києві

У Дії нагадали, як швидко знайти Пункти незламності під час відключень світла.

Енергетична інфраструктура України знову опинилася під масованими російськими обстрілами. У Києві тривають екстрені відключення, а графіки не діють.

Щоб залишатися на зв’язку, зарядити телефон або зігрітися, громадянам можуть скористатися Пунктами незламності. Знайти найближчий пункт можна через застосунок Дія.

У Міністерстві цифрової трансформації нагадали, що в «Дії» доступна спеціальна мапа Пунктів незламності. Для цього необхідно авторизуватися в застосунку, перейти до розділу «Сервіси» та обрати пункт «Пункти незламності». Після цього користувач може переглянути мапу та прокласти маршрут до найближчого пункту. За умови надання доступу до геолокації застосунок покаже об’єкти в радіусі до 1,5 км, однак пошук можливий і без визначення місцеперебування — за допомогою масштабування мапи.

Послуга працює як онлайн, так і офлайн. Для використання без інтернету в «Дії» можна заздалегідь завантажити мапу свого міста або області. Після завантаження вона буде доступна без підключення до мережі.

Крім того, у сервісі передбачені фільтри, які дозволяють знайти Пункти незламності з потрібними зручностями — зокрема з пандусом, доступом до інтернету, мобільним зв’язком або генератором. Після застосування фільтрів на мапі відображаються лише ті локації, що відповідають обраним параметрам.

