Как найти Пункты несокрушимости в Дии во время отключений света в Киеве

В Дии напомнили, как быстро найти Пункты несокрушимости во время отключений электроэнергии.

Энергетическая инфраструктура Украины снова подверглась массированным российским обстрелам. В Киеве продолжаются экстренные отключения, а графики не действуют.

Чтобы оставаться на связи, зарядить телефон или согреться, граждане могут воспользоваться Пунктами несокрушимости. Найти ближайший пункт можно через приложение «Дия».

В Министерстве цифровой трансформации напомнили, что в «Дии» доступна специальная карта Пунктов несокрушимости. Для этого необходимо авторизоваться в приложении, перейти в раздел «Сервисы» и выбрать пункт «Пункты несокрушимости». После этого пользователь может просмотреть карту и проложить маршрут к ближайшему пункту. При предоставлении доступа к геолокации приложение покажет объекты в радиусе до 1,5 км, однако поиск возможен и без определения местоположения — с помощью масштабирования карты.

Сервис работает как онлайн, так и офлайн. Для использования без интернета в «Дии» можно заранее загрузить карту своего города или области. После загрузки она будет доступна без подключения к сети.

Кроме того, в сервисе предусмотрены фильтры, которые позволяют найти Пункты несокрушимости с необходимыми удобствами — в частности с пандусом, доступом к интернету, мобильной связью или генератором. После применения фильтров на карте отображаются только те локации, которые соответствуют выбранным параметрам.

