Стало відомо, чи обов'язково вимикати техніку з розеток за відсутності світла

Українці дедалі частіше замислюються над тим, чи безпечно залишати техніку в розетках під час відключень світла.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В умовах регулярних відключень електроенергії українці дедалі частіше замислюються над безпекою побутової техніки. Під час блекаутів у багатьох виникає питання, чи безпечно залишати електроприлади під’єднаними до мережі та до яких наслідків це може призвести.

Фахівці пояснюють, що навіть короткочасний стрибок напруги може за кілька секунд вивести з ладу дорогу електроніку — від телевізорів і комп’ютерів до опалювальних систем. Саме через цей ризик під час відключень електроенергії рекомендують від’єднувати частину приладів від мережі. Про це пише ТСН.

Побутові електроприлади розраховані на роботу за стабільної напруги близько 220 вольтів із допустимими коливаннями в межах ±10%. Під час блекауту електропостачання зникає повністю, а в момент його відновлення показники в мережі можуть різко вийти за безпечний діапазон — як у менший, так і в більший бік.

За зниженої напруги двигуни та компресори працюють у перевантаженому режимі, що призводить до перегріву. У разі перевищення норми найчастіше виходять з ладу блоки живлення та електронні компоненти. За критичних стрибків напруги пошкодження відбувається майже миттєво й супроводжується характерним запахом гару.

Сім приладів, які варто від’єднувати під час блекаутів

Телевізори та домашні кінотеатри.

Сучасні телевізори мають чутливу електроніку. Перепад напруги під час відновлення електропостачання може повністю вивести з ладу як екран, так і внутрішні плати.

Системи опалення, вентиляції та кондиціонування.

Електрики радять або повністю знеструмлювати ці системи, або вимикати їх через автоматичні вимикачі. Це знижує ризик пошкодження дорогого обладнання.

Кухонна техніка.

Холодильники, морозильні камери та деякі мікрохвильові печі особливо вразливі. Коли електроенергія повертається, одночасний запуск кількох приладів може перевантажити мережу.

Пральні та сушильні машини.

Якщо вимкнення сталося під час роботи, різкий повторний запуск здатен пошкодити електронні плати або запобіжники.

Wi-Fi роутери та модеми.

Інтернет-обладнання часто ігнорують, але саме воно нерідко виходить з ладу після стрибків напруги, залишаючи дім без зв’язку.

Системи домашньої безпеки.

За відсутності резервного живлення такі системи краще від’єднати, щоб уникнути пошкодження датчиків або центрального блоку.

Комп’ютери та ігрові консолі.

Перепад напруги може не лише зіпсувати пристрій, а й знищити дані без можливості відновлення. Саме тому комп’ютерну техніку радять вимикати однією з перших.

Фахівці застерігають, що якщо телефон у момент відновлення електропостачання під’єднаний до зарядного пристрою, він також може вийти з ладу. Саме тому під час блекаутів зарядні кабелі рекомендують виймати з розеток.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.